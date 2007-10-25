4/2 تریلیون دلار ، هزینه سنگین اشغالگری آمریکا در عراق و افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری NBC نیوز با پخش این خبر در ادامه اعلام کرد : تحقیقات کمیته بودجه کنگره آمریکا نشان می دهد با احتساب اینکه حجم قابل توجهی از نظامیان آمریکایی در دهه آینده در افغانستان و عراق باقی خواهند ماند، هزینه نظامی آمریکا در این دو کشور به بیش از دو تریلیون دلار می رسد.

بر اساس تحقیقات این کمیته، آمریکا از ابتدای حمله به عراق و افغانستان تا کنون 600 میلیارد دلار هزینه کرده و اگر از هم اکنون تا شش سال دیگر آمریکا تعداد نظامیان خود در عراق و افغانستان را به 75 هزار نفر کاهش دهد؛ یک تریلیون دلار دیگر به این هزینه های اضافه شده و تا سال 2017 میلادی نیز ارتش آمریکا باید 705 میلیارد دلار به عنوان حقوق به نیروهای خود پرداخت کند.

در همین رابطه برخی از اعضای کنگره آمریکا اعلام کردند که مردم آمریکا چنین هزینه ای را تحمل نخواهند کرد.

روز گذشته نیز روزنامه ایندیپندنت انگلیس با ارائه گزارشی درباره هزینه های نظامی آمریکا اعلام کرده بود : رئیس ‌جمهوری آمریکا تا پایان دوره‌ ریاست جمهوریش مبلغی بیش از یک تریلیون دلار صرف ماجراجویی ‌های نظامی خود می ‌کند که این مبلغ بیش از کل مخارج جنگ آمریکا در جنگ کره و ویتنام خواهد بود.

