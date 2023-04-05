به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه در این طرح که با حضور مسئولان و مدیران استانی همزمان با هفته اطعام نیازمندان و اکرام ایتام در منازل فقرا و نیازمندان حاضر می‌شوند، این بار معاون منابع انسانی استاندار اردبیل با حضور در منزل ۲ خانوار تحت پوشش کمیته امداد از آنها دلجویی کرده و پای درد دل و صحبت‌های آنها نشست تا در حل مشکلات آنها گام‌های مؤثری برداشته شود.

در مجالست اول که در یکی از محلات قدیمی اردبیل انجام شد، معاون توسعه منابع انسانی استاندار اردبیل با اشاره به بالا بودن هزینه خانوارها و نبود سرپناه مناسب برای خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد اظهار کرد: تلاش دولت سیزدهم بر این است تا حداقل گره مسکن را از جمع گره خانواده‌های نیازمند باز کند.

کاظم دبیر تصریح کرد: در کنار ثبت‌نام خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در طرح نهضت ملی مسکن، امیدواریم با همراهی خود خانواده‌ها و نهادهای حمایتی در دولت سیزدهم بخش عظیمی از این خانواده‌ها صاحب مسکن شوند.

وی به اجاره‌نشینی بخش عمده‌ای از مددجویان کمیته امداد اشاره کرد و گفت: در کنار حل مشکل واحد مسکونی، تلاش بر گره‌گشایی از مشکلات معیشتی این خانواده‌ها است که در این زمینه افزایش پرداختی مستمری این خانواده‌ها در دستور کار بوده و دغدغه رئیس جمهور به شمار می‌رود.

معاون توسعه منابع انسانی استاندار اردبیل افزود: در کنار این حمایت‌ها، پوشش بیمه‌ای این خانواده‌ها و تأمین جهیزیه برای دختران دم بخت خانواده‌های نیازمند نیز با همکاری خیرین مورد توجه است که امیدواریم در این زمینه نیز اقدامات مؤثری انجام شود.

دبیر در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: در ایام کرونا مردم خیرخواه و نیک‌اندیش استان اردبیل بیش از یک‌هزار میلیارد تومان مشارکت و مساعدت به نیازمندان داشتند که این نشان می‌دهد مردم این استان از روحیه خیرخواهی و مساعدت به دیگران برخوردار هستند.

وی در مجالست دوم که در یکی از محلات محروم اردبیل و از یک خانواده پرجمعیت انجام شد، ضرورت حمایت از خانواده‌های پرجمعیت را با همکاری کمیته امداد یادآور شد و خاطرنشان کرد: عمده مشکل خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نبود واحد مسکونی، عدم اشتغال سرپرست خانوار و دغدغه‌های معیشتی و درمانی است که ما در استان در حد وسع و توان خود سعی خواهیم کرد کمک کار این خانواده‌ها باشیم.

دبیر اقدامات حمایتی کمیته امداد استان را در پشتیبانی از این خانواده‌ها ستود و اضافه کرد: در قالب طرح‌های مختلف در این ایام حمایت‌های معیشتی انجام می‌شود و در کنار آن سعی بر این است تا با ایجاد فرصت‌های اشتغال، کمک‌های معیشتی و تأمین بخشی از هزینه‌های دارو و درمان یاریگر این خانواده‌ها بوده و دغدغه آنها را در ابعاد مختلف برطرف کند.

معاون توسعه منابع انسانی استاندار اردبیل به همراه مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل در قالب طرح «مفتاح‌الجنه» از خانواده‌های نیازمند بازدید کرده و در قالب این طرح قرار است در روزهای آینده نیز دیگر مسئولان و مدیران استانی پای درد دل خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد نشسته و در حل مشکلات و گره‌گشایی از نارسایی‌های آنها گام‌های مؤثری برداشته شود.