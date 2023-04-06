توقیف محموله ۲۷ میلیاردی قاچاق در اندیمشک

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمد صالحی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران ایستگاه ایست و بازرسی «پل زال» اندیمشک پس از کنترل محورهای مواصلاتی موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه کامیون متعلق به یک شرکت خصوصی پستی شدند.

فرمانده انتظامی خوزستان افزود: در بازرسی از بار خودروی توقیفی یک هزار و ۸۰۴ قلم انواع لوازم برقی خانگی، آرایشی و لوازم جانبی موبایل و رایانه فاقد مجوز قانونی و گمرکی کشف و ضبط شد.

سردار صالحی با بیان اینکه کارشناسان ارزش بار مکشوفه را ۲۷ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال برآورد کردند، گفت: در این ارتباط یک نفر پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.