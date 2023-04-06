  1. استانها
  2. خوزستان
۱۷ فروردین ۱۴۰۲، ۱۶:۳۴

فرمانده انتظامی خوزستان خبر داد؛

توقیف محموله ۲۷ میلیاردی قاچاق در اندیمشک

توقیف محموله ۲۷ میلیاردی قاچاق در اندیمشک

اهواز- فرمانده انتظامی خوزستان از توقیف یک دستگاه خودروی کامیون حامل کالای قاچاق در اندیمشک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمد صالحی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران ایستگاه ایست و بازرسی «پل زال» اندیمشک پس از کنترل محورهای مواصلاتی موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه کامیون متعلق به یک شرکت خصوصی پستی شدند.

فرمانده انتظامی خوزستان افزود: در بازرسی از بار خودروی توقیفی یک هزار و ۸۰۴ قلم انواع لوازم برقی خانگی، آرایشی و لوازم جانبی موبایل و رایانه فاقد مجوز قانونی و گمرکی کشف و ضبط شد.

سردار صالحی با بیان اینکه کارشناسان ارزش بار مکشوفه را ۲۷ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال برآورد کردند، گفت: در این ارتباط یک نفر پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

کد مطلب 5748278

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها