امان محمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بر اثر ورود و فعالیت سامانه ناپایدار که از شامگاه شنبه وارد گلستان می‌شود، ارتفاع امواج در دریای خزر به دو و نیم متر و سرعت وزش تندباد دریایی به حدود ۹۰ کیلومتر در ساعت خواهد رسید.

مدیرکل هواشناسی گلستان افزود: در مدت فعالیت این سامانه، باد شدید در استان به ویژه مناطق ساحلی خواهد وزید لذا تردد قایق‌های صیادی و گردشگری تا دوشنبه خطرناک است.

وی گفت: فعالان مزارع پرورش ماهی در قفس و شاغلان تأسیسات دریایی برای مواجهه با امواج دریا باید نسبت به استحکام بخشی سازه‌های شناور خود اقدام کنند.

به گفته کمالی این امواج کوتاه شامگاه یکشنبه از گلستان عبور کرده و پس از آن تا اواسط هفته آینده جوی آرام در استان حاکم است.

گفتنی است، حدود ۲۰ مزرعه پرورش ماهی در قفس در نقاط فراساحلی گلستان دایر است و قریب به دو هزار فروند قایق هم در دریای خزر و خلیج گرگان به ماهی‌گیری و فعالیت‌های مرتبط با گردشگری می‌پردازند.