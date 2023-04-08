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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۲:۳۶

تظاهرات علیه نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی از سر گرفته می شود

تظاهرات علیه نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی از سر گرفته می شود

منابع عبری اعلام کردند که ساکنان سرزمین‌های اشغالی تظاهرات علیه نتانیاهو را که چند روز به علت تجاوزات رژیم اشغالگر علیه ملت فلسطین و مسجدالاقصی متوقف شده بود، امروز شنبه از سر خواهند گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، رسانه‌های عبری اعلام کردند که تظاهرات علیه طرح کابینه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی موسوم به اصلاحات قضائی امروز شنبه از سر گرفته می‌شود.

بر اساس گزارش روزنامه هاآرتص، اسرائیلی‌ها شامگاه امروز شنبه تظاهرات علیه کابینه نتانیاهو را از سر خواهند گرفت.

این خبر در حالی است که «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی همزمان با ادامه تظاهرات گسترده در اراضی اشغالی علیه او قبل از تشدید تنش‌های نظامی و تجاوزات علیه مسجدالاقصی و نوار غزه، شکست را پذیرفته و توقف طرح اصلاحات قضائی موردنظر خود را اعلام کرده بود.

او در سخنرانی خود به این منظور عنوان کرد که به منظور جلوگیری از دودستگی و اختلافات داخلی، توقف طرح اصلاحات قضائی را به منظور دست‌یابی به اجماعی گسترده اعلام می‌کند. او مدعی شد که تصمیمی برای ایجاد تفرقه و اختلاف بین اسرائیلی‌ها ندارد.

تصمیم مخالفان نتانیاهو برای از سر گیری دوباره تظاهرات علیه او و طرح جنجالی کابینه‌اش بیانگر این است که ساکنان سرزمین‌های اشغالی به وعده‌های نتانیاهو هیچ اعتمادی ندارند و فشارهای سیاسی داخلی همزمان با فشارهای نظامی خارجی تحمیل شده از جانب مقاومت، آینده رژیم صهیونیستی را با سرنوشت مبهمی مواجه می‌کند.

کد مطلب 5747582

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