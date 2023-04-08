به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای عملیات شهادت‌طلبانه در قلب سرزمین‌های اشغالی از جمله در تل آویو را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است که ایالات متحده حملات امروز در کرانه باختری و تل آویو را به شدت محکوم می‌کند.

همچنین ایالات متحده در بیانیه خود اعلام کرده است که در کنار دولت و مردم رژیم صهیونیستی می‌ایستد و با شرکای صهیونیستی خود در تماس خواهد بود و بر تعهد پایدار خود به امنیت آن‌ها تاکید می‌کند.

روز جمعه رسانه‌های عبری زبان اعلام کردند که در جریان یک عملیات مقاومتی که در تل آویو رخ داد حداقل سه صهیونیست به هلاکت رسیدند. در این عملیات یک جوان فلسطینی با خودرو تعدادی از صهیونیست‌ها را زیر گرفت و باعث هلاکت آن‌ها شد.

همچنین در عملیات مقاومتی دیگری در تل آویو، مرکز رژیم صهیونیستی، سه شهرک نشین کشته و یک نظامی نیز زخمی شد که حال وی وخیم است.

این عملیات‌ها در روزی اتفاق افتادند که پیش از آن رسانه‌های عبری زبان از کشته شدن ۳ صهیونیست در تیراندازی در منطقه «جلبوع» در شمال منطقه «الاغوار» در سرزمین‌های اشغالی خبر داده بودند.