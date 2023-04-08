چند زخمی فلسطینی در درگیری مسلحانه با اشغالگران در جنوب غرب جنین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، منابع خبری از درگیری مسلحانه مبارزان فلسطینی با نظامیان اشغالگر صهیونیست در ایست بازرسی دوتان در جنوب غرب جنین خبر دادند.
گفته شده در این درگیری چند فلسطینی زخمی شدند که به یکی از بیمارستانهای جنین منتقل شدند.
در همین حال، برخی منابع از تیراندازی نظامیان اشغالگر اسرئیلی به سمت خودرویی در نزدیکی تقاطع کفیرت در جنوب جنین خبر داده و اعلام کردند که یکی از سرنشینان این خودرو هدف قرار گرفته و مجروح شده است.
اشغالگران صهیونیست به شهرک برقین در غرب جنین هم یورش برده و درگیری مسلحانه شدیدی هم در این منطقه به وقوع پیوسته است.
درگیری نظامیان اشغالگر با فلسطینیها تنها کمتر از یک روز پس از عملیات نظامی رژیم صهیونیستی و مقاومت فلسطین در نوار غزه و جنوب لبنان صورت گرفته است. در همین ارتباط نیز، «باراک راوید»، خبرنگار امور سیاسی پایگاه خبری عبری زبان «واللا» به نقل از منابعی در دفتر نتانیاهو اعلام کرد که دور کنونی درگیریها در فلسطین پایان یافته و دیگر کسی به دنبال تنش و درگیری بیشتر نیست.
در عین حال شرایط مناطق اشغالی فلسطین پس از درگیریها و تنشهای اخیر در نوار غزه و جنوب لبنان به شدت شکننده و بیثبات است. نیروهای مقاومت فلسطینی با صدور بیانیههای جداگانهای خواستار تداوم فشار و حمله به نظامیان صهیونیست در پاسخ به هتک حرمت مسجدالاقصی در هفته گذشته هستند و از این رو عملیاتها علیه صهیونیستها شدت گرفته است.
طی ماههای اخیر مقابله نیروهای فلسطینی با اشغالگران صهیونیستی شدت گرفته و مرکز دادههای فلسطینی (مُعطی) نیز در گزارشی اعلام کرده است که در پی عملیاتهای مقاومتی مبارزان فلسطینی در سال ۲۰۲۳ در مناطق مختلف، ۱۹ صهیونیست به هلاکت رسیدند و ۱۳۳ صهیونیست نیز زخمی شدند.
روز جمعه نیز رسانههای عبری زبان اعلام کردند که در جریان یک عملیات مقاومتی در منطقه «الحمرا» در غور اردن، ۳ صهیونیست به هلاکت رسیدند.
سخنگوی ارتش رژیمصهیونیستی نیز اعلام کرد که یک حمله مسلحانه به یک خودرو در منطقه الحمرا صورت گرفته است. رسانههای رژیمصهیونیستی عملیات غور اردن را یک عملیات سخت برای این رژیم توصیف کردند. این رسانهها گزارش دادند: «اسرائیل شاهد یک عملیات سخت و یک روز بسیار سخت است.»
از سوی دیگر، یک مسئول امنتیی رژیم صهیونیستی در گفتوگو با وبسایت «والانیوز» اعلام کرد که «شلیک موشک از غزه و لبنان ثابت میکند که قدرت بازدارندگی اسرائیل کمرنگ شده است.» وی با این حال مدعی شد: «اما ما زمان مناسبی را برای تحمیل هزینهای دردناک انتخاب خواهیم کرد.»
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