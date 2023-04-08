تولید ۳.۵ میلیون اصله نهال شناسه دار در نهالستان های گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، نویدرضا فرهانی شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: در استان گلستان ۲۴ واحد نهالستان دارای مجوز از موسسه بذر و نهال کشور و متعلق به بخش خصوصی، به طور سالانه اقدام به تولید ارقام مختلف از گونه های باغی از جمله زیتون، گردو (پیوندی، بذری، پکان)، انار، خرمالو، انجیر، انواع سیاه ریشه ها، و غیره می کنند.

سرپرست مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گلستان افزود: این واحدهای تولیدی تحت نظارت مستمر کمیته فنی نهال، مطابق با استانداردهای ابلاغی نهال های مثمر شناسه دار مورد نیاز استان و دیگر مناطق کشور را تامی ن می کنند.

وی گفت: در سال گذشته بیش از ۳.۵ میلیون اصله نهال استاندارد و دارای شناسه در نهالستان های مجوزدار استان تولید شده که برای کاشت در باغات جدید الاحداث، به بازار مصرف کشور عرضه شد.

در همین زمینه عصمت صانعی، مسئول دفتر نهال جهاد کشاورزی گلستان هم گفت: امسال در بیستمین سال اجرای پروژه کاشت درختان مثمر در اراضی شیبدار، تاکنون تعداد ۱۰ هزار اصله نهال زیتون و سه هزار و ۷۰۰ اصله نهال گردوی پیوندی و تعداد ۷۵ هزار اصله نهال و نشاء انواع گیاهان داروئی، برای توسعه باغات مثمر در اراضی شیبدار تامین و در اختیار متقاضیان کشت قرار گرفت.

وی افزود: باغداران می‌توانند، با توجه به شرایط اقلیمی پیش رو تا فرصت باقیمانده برای کاشت نهال های گلدانی، ضمن مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی شهرستان‌های خود نسبت به ارائه تقاضای دریافت نهال اقدام کنند.