به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین آنلاین، «عبداللطیف القانوع» سخنگوی جنبش حماس تاکید کرد: عملیات تل‌آویو یک عملیات منحصربه‌فرد بود چراکه در عمق رژیم‌صهیونیستی اجرا شد.

وی افزود: این عملیات بر قدرت مقاومت و جوانان آن برای هدف قرار دادن رژیم‌صهیونیستی تاکید دارد.

القانوع بیان کرد: عملیات مذکور در واکنش به جنایات دشمن صهیونیستی در قبال مسجدالاقصی و نمازگزاران صورت گرفت چراکه این تجاوزات تنها با محو اشغالگران از سرزمین ما متوقف می‌شود.

«طارق عزالدین» سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز با اشاره به عملیات قهرمانانه تل‌آویو گفت: ما تاکید داریم که این عملیات یک واکنش طبیعی و مشروع دربرابر جنایات رژیم‌صهیونیستی علیه ملت فلسطین و مقدسات ما به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: این عملیات در سالگرد شهادت رعد خازم و در همان شهر اشغالی یعنی تل‌آویو صورت گرفت و به‌مثابه پیام مستقیمی خطاب به دشمن صهیونیستی مبنی بر اینکه خون شهدا شما را دنبال می‌کند است.

عزالدین بیان کرد: این عملیات منحصربه‌فرد بیانگر قدرت ملت فلسطین و مقاومت آن در وارد آوردن ضربات سهمگین به دشمن صهیونیستی است.

در جریان عملیات نیروهای مقاومت فلسطین در تل‌آویو که روز گذشته انجام شد دست‌کم یک شهرک‌نشین صهیونیست به هلاکت رسید و تعداد دیگری به شدت مجروح شدند.