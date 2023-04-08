به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، دکتر مصطفی قانعی گفت: کسب رتبه دهم جهانی و تبدیل شدن ایران به قطب اول منطقه در حوزه زیست‌فناوری یکی از اتفاقات قابل توجه و ویژه‌ای است که به همت دانشمندان و جوانان ایران زمین و با حمایت‌های نهادها و بازیگران زیست‌بوم فناوری و نوآوری رخ داده است.

دستاوردی که حفظ و ارتقای آن یکی از اولویت‌های ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری است و بنا به گفته مصطفی قانعی دبیر این ستاد؛ توانمندی‌های موجود علمی و دانشی کشور این نوید را می‌دهد که در آینده دیگر در زمینه دارو و واکسن نیازی به بازارهای خارجی نداشته باشیم.

به گفته وی، دستیابی به چنین هدف مسلتزم توانمندسازی و تربیت نیروی انسانی از سطح مدارس است. دانش‌آموزانی که می‌توانند به عنوان بازوان کارآمد زیست‌بوم فناوری و نوآوری انتخاب شوند و آینده علمی و فناورانه کشور را تضمین کنند.

قانعی افزود: برای ورود فعال مدارس به این حوزه؛ باید یک اتصال معنادار و پایدار میان مدارس، دانشگاه‌ها، استارتاپ‌ها و صنعت ایجاد شود. با همین هدف در حال حاضر با ۶۰ پژوهش‌سرا در سطح کشور قراردادهایی عقد شده است.

وی ورود مباحث تخصصی زیست‌فناوری به کتب درسی و تغییر سرفصل‌ها و موضوعات آموزشی کتاب‌های زیست‌شناسی مدارس را هم ضروری دانست و گفت: همه این اقدامات در کنار هم می تواند در تامین نیروی انسانی متخصص و کارآمد در حوزه زیست‌فناوری موثر باشد.