آمبولانس دریایی به مازندران می آید/ تدوین اطلس مخاطرات

رضا حبیبی ساروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تدوین اطلس ۲۵ ساله مخاطرات استان در برنامهها است، افزود: پروژه با همکاری مدیریت بحران در استان اجرایی و عملیاتی میشود.
وی تدوین اطلس ۲۵ ساله مخاطرات استان را از برنامههای مهم بیان کرد و گفت: با تدوین اطلس، برنامههای مدیریت بحران و حوادث تدوین و در اختیار ادارات قرار داده میشود.
وی همچنین با اظهار اینکه نظارت تصویری بیمارستانها افزوده میشود، یادآور شد ۱۶ بیمارستان دیگر به نظارت تصویری اضافه میشود در مجموع ۲۴ بیمارستان استان زیر پوشش طرح نظارت تصویری قرار میگیرند.
راه اندازی ۲۲ پد بالگرد
حبیبی ادامه داد: امیدوارم با حمایت استاندار تا پایان سال جاری ۲۲ پد بالگرد را در استان راه اندازی و ایجاد کنیم.
رئیس مرکز اورژانس مازندران با عنوان اینکه این پدها فقط مختص اورژانس نیست، تصریح کرد: تمامی دستگاههای امدادی و فوریتی ازجمله هلال احمر آتش نشانی و غیره میتوانند از آن استفاده کنند.
رئیس مرکز اورژانس مازندران راه اندازی اورژانس دریایی را از دیگر برنامههای مهم سال جاری بیان کرد و گفت: اولین آمبولانس دریایی کشور در منطقه شمال در آبهای استان مازندران به آب انداخته میشود.
حبیبی ساروی یادآور شد: این اورژانس در محدوده غرب و شرق استان به سرویس و ارائه خدمات خواهد پرداخت و افزایش سرعت خدمات دهی در زمان اوج ترافیک از مزیتهای راه اندازی این آمبولانس دریایی است.
رئیس مرکز اورژانس یادآور شد: در استان مازندران روزهای زیادی از سال وجود دارد که شرایط جوی برای پرواز بالگرد مناسب نیست از این رو میتوان از اورژانس و آمبولانس دریایی برای خدمات دهی به حادثهدیدگان بهره برد.
وی عنوان کرد: خدمات رسانیهای اورژانس در محدودههای غرب به شرق استان صورت میگیرد و اکنون در زمان ترافیک ۶ ساعت ساعت زمان میبرد تا حادثه دیدگان به مراکز درمانی تخصصی منتقل شود و پیشبینی ما این است که با راه اندازی اورژانس دریایی زمان خدماترسانی و انتقال حادثهدیدگان به مراکز درمانی مدنظر به کمتر از ۲ ساعت کاهش پیدا کند.
رئیس مرکز اورژانس مازندران گفت: با هماهنگیهای صورت گرفته با مرکز بهداشت نیروهای مسلح آمبولانس دریایی از ظرفیتهای موجود در سازمان بنادر و نیروی دریایی برای خدمات رسانی بهره خواهیم برد.
وی با اظهار اینکه بودجه خرید و تأمین آن بالانس دریایی از سوی سازمان اورژانس کشور تأمین شده است افزود پیشبینی میشود و تا پایان تابستان این آمبولانس به استان منتقل شو. د
نظر شما