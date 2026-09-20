برتری در آمار، ناکامی در گلزنی؛ نگاهی به آمار بازی امید ایران و چین

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال امید ایران و چین در دومین دیدار خود از مرحله گروهی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به تساوی بدون گل رسیدند؛ دیداری که آمار آن نشان میدهد شاگردان حسین عبدی بخش قابل توجهی از جریان مسابقه را در اختیار داشتند، اما نتوانستند برتری خود را به گل تبدیل کنند.
تیم امید ایران با ۶۸ درصد مالکیت توپ در مقابل ۳۲ درصد چین، کنترل بیشتری بر جریان بازی داشت و بیشتر زمان مسابقه را با در اختیار داشتن توپ سپری کرد. برتری ایران در تعداد کرنرها نیز قابل توجه بود و شاگردان عبدی ۹ ضربه کرنر به دست آوردند، در حالی که سهم چین از این بخش تنها ۲ کرنر بود.
با وجود این برتری، آمار شوتها نشان میدهد ایران در رسیدن به دروازه چین و ایجاد موقعیتهای نهایی موفق نبود. امیدهای ایران در مجموع ۱۰ شوت به سمت دروازه حریف زدند که هیچکدام در چارچوب قرار نگرفت. در مقابل، چین ۶ شوت داشت که یکی از آنها در چارچوب قرار گرفت.
چهار شوت ایران نیز توسط مدافعان چین بلوکه شد، در حالی که چینیها ۲ شوت بلوکهشده داشتند. به این ترتیب، اگرچه ایران از نظر مالکیت توپ، تعداد شوت و کرنر برتری محسوسی نسبت به حریف داشت، اما در بخش مهمتر یعنی ضربات داخل چارچوب، دست خالی ماند.
در بخش انضباطی نیز هر دو تیم ۲ کارت زرد دریافت کردند. ایران ۹ مرتبه مرتکب خطا شد و چین ۱۳ خطا داشت. همچنین شاگردان حسین عبدی ۴ بار در موقعیت آفساید قرار گرفتند، در حالی که این اتفاق برای بازیکنان چین یک بار رخ داد.
در نهایت، برتری آماری ایران نتوانست به برتری در نتیجه منجر شود و دو تیم با تساوی بدون گل زمین مسابقه را ترک کردند؛ نتیجهای که باعث شد هر دو تیم چهار امتیازی شوند و ایران به دلیل تفاضل گل بهتر در صدر جدول گروه B باقی بماند.
تیم امید کشورمان در آخرین بازی مرحله گروهی چهارشنبه اول مهر و از ساعت ۹ صبح به وقت تهران به مصاف تیم امید کره شمالی خواهد رفت.
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