عفونت های فصلی برای چه کسانی خطرناک تر است

به گزارش خبرگزاری مهر، واهان مرادیانس، در گفتگو با رادیو سلامت افزود: بیمارانی که سابقه مشکلات ریوی مثل آسم یا عفونت ریوی دارند یا افرادی که سیگار مصرف می‌کنند، بیماری‌های طبی دیگری دارند که بیمار را مستعد عفونت‌های ریوی می‌نماید. فردی که دیابت یا نارسایی کلیه، کبد و کیسه صفرا دارد در مقابل عفونت‌های فصلی حساس‌تر است و باید مراقبت کند تا درگیر نشود.

وی ادامه داد: کسانی که می‌دانند مشکل ریوی دارند، باید داروهایشان را به صورت مرتب مصرف کنند، و ریه را در بهترین و طبیعی‌ترین حالت نگه دارند. واکسن آنفلوانزا را حتماً در فصل سرد سال تزریق و از ماسک استفاده کنند.

این فوق تخصص بیماری‌های ریه ادامه داد: افراد برای پیشگیری و محافظت از ریه در فصل سرد سال، باید از ماسک استفاده کنند و داروهای شأن را مرتب مصرف کنند. اگر فردی به تب دچار شد، آن دیگر حساسیت نیست و احتمالاً عفونتی در کار است و باید به پزشک مراجعه کند. بخورهای سرد، در افرادی که سرفه‌های خشک دارند مفید است و بخور گرم، مفید و کمک کننده نیست.

وی با بیان اینکه برونشیت نوعی عفونت ریوی است که در حد مجاری ریوی محدود می‌شود، گفت: اگر فرد مبتلا، بخور سرد انجام دهد خوب می‌شود. بعد از عفونت‌های ویروسی، ۴ تا ۶ هفته احتمال علائم ریوی سرفه و تنگی نفس وجود دارد. این افراد، حداقل در دو هفته اول، مرتباً پزشک عوض نکنند.

مرادیانس افزود: اگر تب شدید است چرا می‌توانند به پزشک دیگری مراجعه کنند؛ اما اگر تب خفیف است، دارو مصرف کنند خوب می‌شوند، و به تدریج مخصوصاً سرفه‌های ریوی به شرطی که خلط خونی و تب نداشته باشند با مصرف دارو خوب می‌شوند.

این فوق تخصص بیماری‌های ریه در پایان اظهار داشت: در کودکانی که سرما می‌خورند به خاطر سیستم ایمنی قوی‌تر، ریسک علائم ریوی کمتر است؛ پس رعایت بهداشت و استفاده از ماسک می‌تواند برای جلوگیری ویروس‌ها مفید باشد؛ اما ویروس‌ها جز لاینفک زندگی ما هستند.