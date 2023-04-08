به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی صیقلیان اظهار کرد: تعرفه‌های پرستاران که طی روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته گذشته پرداخت شد مربوط به تعرفه پرستاران بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان یک دستگاه اجرایی موظف به اجرای دستورالعمل‌هاست.

مسئول روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه برخی از پرستاران چهارشنبه هفته گذشته و صبح امروز خواستار رسیدگی به تعرفه‌های پرداختی خود شدند ادامه داد: ممکن است در ثبت تعرفه پرستاران در نرم افزار اکسل حسابداری بیمارستان اشتباهاتی صورت گرفته باشد از این رو سامانه‌ای برای رسیدگی به این مطالبات تعریف شده است و تمامی مسولان و مدیران حوزه پرستاری بیمارستان‌های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی موظف به پاسخگویی به مطالبات پرستاران شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه حدود ۱۵ مورد از شکایات پرستاران مربوط به آئین نامه ابلاغی وزارتخانه در خصوص تعرفه‌های پرستاری است گفت: همچنین در راستای بهبود شرایط پرستاران به دنبال احصای فرمول‌های تعرفه‌های پرستاران در آئین‌نامه ابلاغی وزارتخانه هستیم.

صیقلیان افزود: در این راستا به صورت تلفنی با مسؤولان امر در وزارتخانه صحبت و قرار شده است دانشگاه علوم پزشکی مشهد در راستای بهبود شرایط پرستاران پیشنهادات خود را به صورت مکتوب ارسال کند تا در صورت صلاحدید موارد پیشنهادی در آئین نامه یاد شده اصلاح شود.

مسئول روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد در راستای احصا و افزایش متناسب حقوق پرسنل اورژانس پیشنهادات خود را به وزارتخانه ارسال کرده است.

وی گفت: تغییر تعرفه پرستاران سال گذشته پس از سال‌ها پیگیری و با حمایت وزیر بهداشت به شکل عملیاتی به اجرا در آمد و تا کنون ۲ نوبت پرداختی در این زمینه صورت گرفته است و در اواخر سال گذشته، ۱۲۰ هزار رکورد و فعالیت به ثبت رسید تا شرایط برای پرداخت تعرفه‌ها فراهم شود.

صیقلیان افزود: مرحله نخست پرداخت تعرفه‌ها، به شکل علی الحساب بود و در مرحله دوم تلاش شد که تمامی موارد بر اساس عملکرد پرستاران لحاظ شود هر چند در محاسبه عملکرد پرستاران، ممکن است اشکالاتی وجود داشته باشد که پرستاران می‌توانند موارد را به شکل مکتوب به مدیریت پرستاری و یا کمیته‌های مربوطه ارائه دهند تا با ارسال به وزارت بهداشت رفع اشکال شود.

مسئول روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: پرداخت مرحله دوم تعرفه‌ها باید تا اواخر سال گذشته انجام می‌شد و به همین دلیل با تاکید رئیس دانشگاه مبلغی تأمین شده است تا در صورت نیاز از آن استفاده شود.

وی گفت: تمامی پرستاران و پرسنل اورژانس ۱۱۵ که به هر نحوی در خصوص پرداخت تعرفه‌ها، ابهام و یا پرسشی دارند می‌توانند موارد را به شکل مکتوب به کمیته‌های مربوطه در واحد خدمتی خود تحویل دهند تا به شکل مناسبی به آن رسیدگی شود.

صیقلیان افزود: دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی هفته اخیر چندین نشست در راستای رسیدگی به درخواست‌های پرستاران در بیمارستان‌های قائم (عج) و امام رضا (ع) با حضور مسولان مربوطه برگزار کرده است و این نشستها نیز برگزار خواهد شد.