قدس متعلق به جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ابراهیمیان در نشستی که به منظور هماهنگی روز بزرگداشت روز قدس در استانداری البرز برگزار شد، اظهار کرد: قدس متعلق به یک کشور و یا نژاد خاصی نیست بلکه متعلق به جهان اسلام است و هر کسی که دغدغه دین و اسلام را دارد باید برای برگزاری مراسم این روز نیز دغدغه داشته باشد.

ایشان افزود: امسال با توجه به وضعیت تقویمی ماه مبارک رمضان و احتمال اعلام عید سعید فطر و آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و همچنین بنا به دستور ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور مقرر شد جمعه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۲ مصادف با ۲۳ ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس اعلام گردد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز بیان نمود: امسال راهپیمایی روز قدس از ساعت ۱۰:۳۰ با اجتماع مردم در میدان توحید صورت می‌گیرد و مردم روزه دار از آنجا به سمت مصلی امام خمینی (ره) شهر کرج حرکت خواهند نمود.

حجت الاسلام ابراهیمیان با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب که باید در تولید محتوا خلاقیت و نوآوری در راستای جهاد تبیین داشته باشیم بیان داشت: یک تیم تولید محتوا برای تبلیغات پیشنهاد می‌شود شکل گیرد تا تبلیغات فضای مجازی و بنرهای تبلیغاتی را در این زمینه مدریت نماید.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی البرز گفت:: مسابقات ویژه‌ای در این ایام در سطح شهر به صورت کتبی و شفاهی با برپایی غرفه‌های مختلف همراه با جوایز نفیس اجرا می‌گردد.

وی در پایان از کلیه اقشار مختلف مردم اعم از هنرمندان، دانش آموزان، فرهنگیان، دانشجویان، جامعه کارگران و اصناف دعوت به عمل آورد تا در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور پرشور داشته باشند.