برنج طارم چیست؟ همه چیز درباره برنج طارم و انواع آن

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، برنج طارم یکی از بهترین انواع برنج است که انواع مختلفی داشته و هرکدام از انواع آن نیز ویژگی‌های منحصر به فردی دارند. در این مقاله به معرفی برنج طارم و انواع آن خواهیم پرداخت.

معرفی برنج طارم

سالیان سال است که برنج طارم به عنوان یکی از پرفروش‌ترین و رایج‌ترین برنج‌های موجود در بازار شناخته می‌شود. علت اصلی محبوبیت این برنج، مرغوبیت و کیفیت بالای آن است که باعث می‌شود پخت، عطر و طعم بسیار ایده آلی داشته باشد. دانه‌های این برنج حالت کشیده دارند و رنگ آنها متمایل به کرم است.

انواع برنج طارم

برنج طارم یک مجموعه بزرگی از برنج‌ها را در بر گرفته و انواع مختلفی دارد. البته تمام انواع این برنج از نظر مرغوبیت در سطح مطلوبی قرار داشته و عطر و طعم بسیار خوبی دارند. در ادامه به معرفی انواع برنج طارم خواهیم پرداخت تا هنگام خرید برنج طارم از آن مطلع باشید:

برنج طارم محلی

برنج طارم محلی یکی از برنج‌های بسیار محبوب و مشتری پسند است. این برنج بسیار خوشمزه و خوشپخت است و در اکثر مناطق مازندران و به خصوص فریدونکنار کشت می‌شود. برنج طارم محلی که در فریدونکنار برداشت می‌شود از مرغوب‌ترین برنج‌های ایرانی می‌باشد. رنگ این برنج نیز سفید مایل به کرم است.

برنج طارم هاشمی

این نوع برنج بسیار خوش پخت بوده و معمولاً در اکثر مناطق شمالی کشت می‌شود. برنج طارم هاشمی برای مهمانی‌ها و مجالس، هتل‌ها، رستوران‌ها و همچنین مصرف خانگی به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع برنج ماندگاری بسیار خوبی داشته و تا چندین ساعت پس از پخت، نرمی و طعم مطلوب خود را حفظ می‌کند. برنج طارم هاشمی باکیفیت ترین برنج ایرانی بوده و قیمت آن نیز نسبت به سایر برنج‌ها کمی بالاتر است.

برنج طارم صدری

برنج طارم صدری از لحاظ ارزش غذایی و املاح در سطح بسیار بالایی قرار دارد. میزان پروتئین این برنج نیز بالا بوده و به همین دلیل هنگام پخت شفته نمی‌شود. این برنج علاوه بر خواصی که دارد از نظر پخت نیز فوق العاده بوده و عطر و بوی خیلی خوبی دارد. به همین دلیل می‌توان از آن برای مهمانی‌ها و مجالس نیز استفاده نمود.

برنج طارم سنگی

برنج طارم سنگی یکی دیگر از انواع برنج طارم است که نزد ایرانیان از محبوبیت بالایی برخوردار است. محل کشت این برنج معمولاً در قسمت شرق مازندران است. رنگ این نوع برنج سفید کدر و کمی مایل به رنگ نبات است. برنج طارم سنگی یکی از بهترین برنج‌ها برای مصارف خانگی، رستوران‌ها، تالارهای پذیرایی و هتل‌ها به شمار می‌رود.

خواص برنج طارم

برنج طارم در زمین‌های حاصلخیز و سرشار از مواد معدنی کشت می‌شود و به همین دلیل از خواص بسیار زیادی برخوردار است. این برنج دارای مقدار زیادی کربوهیدرات بوده که باعث تأمین انرژی مورد نیاز برای سوخت و ساز بدن می‌شود. به علاوه، این برنج فاقد کلسترول بوده و این امر سبب شده است تا برنج به عنوان جزئی اصلی و مهم از یک برنامه غذایی سالم و متعادل را تشکیل دهد. برنج دارای انواع ویتامین‌ها از جمله ویتامین‌های B و D بوده و منبع غنی فیبر، کلسیم، آهن و… نیز است. داشتن نشاسته مقاوم یکی دیگر از خواص برنج طارم است. این نشاسته به صورت هضم نشده وارد روده شده و باعث کمک به رشد باکتری‌های مفید روده می‌شوند. وظیفه این باکتری‌ها کمک به عملکرد عادی روده‌ها است.

نحوه پخت برنج طارم

در این قسمت نحوه پخت برنج طارم به روش کته و آبکش را توضیح خواهیم داد:

پخت برنج طارم به روش کته

در این روش باید ابتدا برنج را شسته و درون قابلمه بریزید. سپس به اندازه یک بند انگشت آب درون قابلمه ریخته و به آن نمک اضافه نمائید. اجازه دهید برنج به مدت یک ساعت خیس بخورد. سپس زیر قابلمه را روشن کنید و به آن روغن اضافه کنید تا برنج بپزد. زمانی که آب برنج تمام شد، شعله را به مدت یک ساعت کم کنید تا برنج به خوبی دم بکشد.

پخت برنج طارم به روش آبکش

در روش پخت برنج طارم به روش آبکش باید ابتدا برنج را شسته و به مدت ۳ الی ۴ ساعت در آب و نمک بخیسانید. سپس برنج را در قابلمه آب جوش ریخته و صبر کنید تا آب به جوش آید. آب مورد نیاز تقریباً به اندازه یک انگشت بالاتر از سطح برنج است. چند دانه برنج را بین انگشتان خود بفشارید؛ چنانچه برنج له شد زمان آبکش کردن برنج فرا رسیده است. دقت داشته باشید که دانه‌های برنج تازه زودتر از برنج قدیمی پخته می‌شود. در مرحله بعد باید برنج را آبکش کرده و آن را به صورت هرمی در قابلمه مورد نظر بریزید. پس از گذشت ۲۵ دقیقه برنج شما آماده سرو است.

جمع بندی

برنج طارم به عنوان محبوب ترین و با کیفیت ترین برنج ایرانی شناخته می‌شود. این برنج طعم و عطر بی نظیری داشته و برای مصارف خانگی، رستوران‌ها، مهمانی‌ها و مجالس بسیار مناسب می‌باشد. برنج طارم انواع مختلفی دارد و تمامی انواع آن دارای خواص زیادی است. در این مقاله برنج طارم، انواع مختلف آن، خواص آن و روش پخت آن را به خوبی بیان نمودیم.

منبع: فروشگاه برنج جوانه صدرا

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