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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۵:۵۰

مدیرکل هواشناسی اردبیل:

گرد و خاک اردبیل را در برمی‌گیرد/آغاز بارش باران از اواسط هفته

گرد و خاک اردبیل را در برمی‌گیرد/آغاز بارش باران از اواسط هفته

اردبیل- مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی طی امروز پدیده غالب در سطح استان و به ویژه در مناطق مستعد وزش باد با خیزش گردوخاک محلی پیش‌بینی می‌شود.

سیاوش محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر هشدار سطح زرد هواشناسی استان اردبیل اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی طی امروز پدیده غالب در سطح استان وزش باد جنوبی بوده که در مناطق مرکزی، مناطق جنوبی و شهرستان گرمی سرعت آن تند تا شدید و در مناطق مستعد با خیزش گردوخاک محلی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: اما طی روزهای یک‌شنبه و دوشنبه هفته جاری با نفوذ پرفشار سطح زمین و وزش بادهای شرقی آسمان استان اردبیل غالباً نیمه‌ابری تا ابری بوده و دمای هوا به‌طور نسبی کاهش می‌یابد و همچنین طی امروز و فردا در مناطقی از استان افزایش ابر و رگبار پراکنده نیز انتظار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: مجدداً از روز سه‌شنبه با حاکمیت کم‌فشار در سطح زمین علاوه بر افزایش نسبی دمای هوا، وزش بادهای جنوبی در سطح استان اردبیل آغاز شده و تا اواخر هفته جاری تداوم می‌یابد.

محمدی با بیان اینکه از روز پنج‌شنبه دمای هوا به‌طور نسبی کاهش می‌یابد، گفت: از عصر سه‌شنبه با ورود سامانه بارشی به استان اردبیل، طی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه ضمن تشدید سرعت وزش باد، در بیش‌تر مناطق استان بارش باران غالباً به‌صورت رگبار گاهی توأم با رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 5749666

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