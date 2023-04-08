به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، معاون اول قوه قضائیه در مراسم سال‌روز تأسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با گرامی‌داشت ماه مبارک رمضان و سال‌روز تأسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: خدمات بسیار شایانی در این مرکز انجام شده است و بر همین اساس از همه رؤسای این مرکز تشکر می‌کنم.

معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: وکیل کلمه مقدسی است که همگان موظفند قداست این کلمه را پاس بدارند. این کلمه بار حقوقی و معنوی دارد و در همه نظامات قضائی دنیا کلمه مقدسی است.

وی اظهار کرد: در بخش حقوق ملت در قانون اساسی و در اصل ۳۵ به حق دسترسی به وکیل اشاره شده است و در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال ۱۳۷۰ به قداست این کلمه اشاره شده و مقرر شد وکیل در موضع دفاع از احترام شاغلین قضا برخوردار است.

مصدق تصریح کرد: همه باید سعی و تلاش کنیم که قداست کلمه وکیل را با رفتار، گفتار و کردار حفظ کنیم. قاضی و وکیل زمانی که در خیابان تردد می‌کنند باید به‌گونه‌ای رفتار کنند که مشخص شود که از سایرین جدا هستند و از قداست برخوردار هستند.

معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: در همه نظامات قضائی دنیا دو نوع رویکرد نسبت به وکالت وجود دارد یک رویکرد سیستم کنترل جرم و دوم رویکرد رسیدگی عادلانه است.

وی اظهار کرد: در سیستم اول حضور وکیل را برای بزه‌دیده می‌بینند و نه بزهکار؛ اما در سیستم دوم، نگرش مثبت بر حضور وکیل در فرایند دادرسی هم برای بزه‌دیده و هم بزهکار است؛ چرا که موضوع احقاق حق است.

مصدق اذعان کرد: برخورداری از وکیل به‌عنوان یک حق دفاعی است و حتماً باید حضور داشته شود و به همین جهت در قانون آئین دادرسی در کلیه مراحل حضور وکیل پیش‌بینی شده است.

معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه میان وکیل دادگستری با وکیل مدنی تفاوت وجود دارد، اظهار کرد: اگر بنا بود وکیل دادگستری همان کار وکیل مدنی را انجام دهد اساساً نیازی به پروانه نبود. وکیل دادگستری مسئولیت دفاع از حق جامعه و مردم و حقوق عامه را دارد.

وی با بیان اینکه مردم از وکیل دادگستری انتظار دارند و امروز جامعه ما نیازمند وکیل در تراز انقلاب اسلامی است، گفت: برخی اشخاص گاهی اوقات برای تحقیر وکلای مرکز از الفاظ نامناسبی استفاده می‌کنند. کسانی که بخواهند بین مرکز وکلا و کانون‌های وکلا اختلاف اندازند خائن نظام هستند.

مصدق اذعان کرد: افتخار ما این است که ۳۰ درصد از وکلای کانون‌های سراسر کشور از جامعه ایثارگران هستند؛ بنابراین ادبیات بد چه از طرف مرکز وکلا و کانون‌های وکلا مردود است.

معاون اول قوه قضائیه عنوان کرد: وکلای دادگستری عموماً افراد متدین هستند و امروز افتخار داریم دو نهاد مدنی مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون‌های وکلای دادگستری در امر بسیار مبارک با یک‌دیگر موضوع وکالت را جلو می‌برند.

وی با تاکید بر اینکه امروز نیازمند وکیل در تراز انقلاب اسلامی هستیم، اذعان کرد: وکیل در تراز انقلاب اسلامی باید از مظلوم و کسی که حق او ضایع شده، دفاع همه‌جانبه کند.

مصدق با اشاره به ضرورت مسئولیت‌پذیری و ایفای نقش وکلا در حوادث پیرامونی عنوان کرد: امروز حقوق مسلمانان فلسطین ده‌ها سال است که هر روز ضایع می‌شود و جامعه انتظار دارد که فرهیختگان جامعه حقوقی نسبت به این موضوع قلم بزنند.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه حضور به‌موقع در عرصه‌های مختلف انقلاب از انتظارات جامعه از وکیل است، عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که جامعه مبتلا به آن است موضوع حجاب است. حتماً باید به این موضوع توجه داشت که کارهای فرهنگی با زور و اجبار نمی‌شود و حتماً باید فرهنگ‌سازی صورت گیرد.

وی ادامه داد: تذکر به کسی که حجاب او درست نیست وظیفه آحاد مردم است و حتماً در این خصوص وظیفه داریم.

مصدق با بیان اینکه جسارت و شهامت در اظهار نظر از سوی وکیل از ویژگی‌های وکیل در تراز انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: ارائه طرح برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه ایرانیان خارج از کشور که می‌خواهند در ایران سرمایه گذاری کنند، اما اضطراب دارند در دستور کار است.

معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه ایرانیان عزیزی که در خارج از کشور هستند و می‌خواهند سرمایه گذاری کنند امنیت برای آنها برقرار است، گفت: حتماً قوه قضائیه در کنار دولت برای جذب سرمایه‌های خارجی و سرمایه گذاری‌های خارجی کمک می‌کند و این وظیفه ماست.

وی با بیان اینکه امروز همه ما و جامعه حقوقی کشور در همه عرصه‌هایی که مربوط به امنیت ملی است، وظیفه داریم، اظهار کرد: گاهی برخی اشخاص اظهاراتی را بیان می‌کنند که خلاف امنیت ملی است که باید مورد توجه قرار گیرد.