ساخت بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی اردبیل پیشرفت مطلوبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی عصر شنبه در جریان بازدید از روند احداث بیمارستان یک‌هزار تختخوابی در اردبیل اظهار کرد: با تلاش بی‌وقفه قرارگاه سازندگی سپاه امیدواریم بیمارستان یک‌هزار تختخوابی اردبیل که با هدف جبران کمبود فضای فیزیکی بیمارستان‌ها و افزایش تخت مراجعین است، به سرعت و در ۲ سال آینده آماده بهره‌برداری شود.

وی تصریح کرد: قرار است سازمان برنامه و بودجه و بهداشت و درمان منابع مورد نیاز را تخصیص بدهند که ما از طریق مسئولان کشوری پیگیر تزریق اعتبارات هستیم و امیدواریم سازمان برنامه و بودجه نیز در این زمینه بیشترین کمک و مساعدت را داشته باشد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: با تزریق اعتبارات اولیه روند اجرایی پروژه در ماه‌های اخیر سرعت بیشتری گرفته و امیدواریم با ورود به فصل کاری این روند شتاب مضاعفی به خود بگیرد.

حجت‌الاسلام موسوی افزود: قرار شد با توجه به نارضایتی مردم اردبیل از بیمارستان‌های کهنه نظیر علوی و فاطمی هر چه سریع‌تر چنین مجموعه‌های بهداشتی، درمانی استاندارد شکل اجرایی سریع به خود گرفته و ما شاهد بهره‌برداری از چنین مجموعه‌هایی باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در بازدیدی که از بیمارستان علوی داشتیم، نارضایتی مراجعین به ویژه بیماران کاملاً مشهود بود و ما نیز از شرایط امکانات و تجهیزات این بیمارستان و فضای فیزیکی کهنه آن گله‌مند هستیم و امیدواریم هر چه سریع‌تر بیمارستان‌های جایگزین آماده بهره‌برداری شود.

حجت‌الاسلام موسوی اضافه کرد: برای خرید برخی از تجهیزات و امکانات بیمارستان علوی سه میلیارد تومان از منابع نمایندگان اختصاص یافت و در شهرستان نمین نیز پنج میلیارد تومان منابع برای تعمیرات و خرید تجهیزات اختصاص یافته که امیدواریم هر چه سریع‌تر با این منابع محدود بخشی از نارسایی‌ها رفع شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در ۴۰ روز گذشته پیشرفت خوبی را در احداث بیمارستان یک‌هزار تختخوابی اردبیل شاهد بودیم و امیدواریم با توجه به نیاز حیاتی استان در بهره‌مندی از چنین مجموعه‌های بیمارستانی و تجهیزات مورد نظر هر چه سریع‌تر این پروژه به سرانجام برسد.