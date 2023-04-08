کمک ۷.۶ میلیارد دلاری ژاپن به اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «یوشیماسا هایاشی» وزیر امور خارجه ژاپن در دیدار با همتای اوکراینی خود دمیترو کولبا ادعا کرد که توکیو به اوکراین کمک ۷.۶ میلیارد دلاری ارائه خواهد کرد.

وزارت امور خارجه ژاپن طی بیانیه‌ ای در این خصوص اعلام کرد که این کشور به اوکراین وعده ارائه کمک مالی ۷.۶ میلیارد دلاری در بخش‌ های مختلف داده است.

از سوی دیگر، نخست وزیر ژاپن از ولودمیر زلنسکی دعوت کرده بود تا در نشست گروه- ۷ که به صورت برخط و در هیروشیما برگزار می‌ شود، شرکت کند. زلنسکی هم این دعوت را پذیرفته است.

کشورهای غربی و متحدان آن ها از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰) موضع ضد روسی جدی را در پیش گرفته و برای اوکراین کمک تسلیحاتی از جمله سامانه پدافند هوایی، موشک انداز، تانک و سلاح‌های ضدهوای فراهم کرده اند.

مسکو همواره هشدار داده که این اقدام کمکی به پایان مسالمت آمیز جنگ نکرده و تنها به تشدید تنش‌ها و طولانی شدن جنگ دامن می زند.