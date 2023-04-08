۶ شهرستان یزد قرمز و نارنجی شد/ جولان کرونا در سایه غفلت مردم

علیرضا اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین نقشه کرونایی منتشر شده و وضعیت رنگ بندی کرونا در استان یزد، چهار شهرستان اردکان، میبد، مهریز و ابرکوه اکنون در وضعیت نارنجی قرار گرفته اند.

وی عنوان کرد: دو شهرستان خاتم و مروست نیز در وضعیت قرمز قرار دارند و بافق، یزد و تفت در شرایط زرد هستند.

اسلامی یادآور شد: اشکذر و بهاباد نیز اکنون در وضعیت آبی قرار گرفته اند.

وی افزود: مردم به طور جدی دستورالعمل های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک و پرهیز از دورهمی های شلوغ را مدنظر قرار دهند زیرا در صورت کوچکترین غفلتی، کرونا دوباره گرفتن قربانی در سطح استان را آغاز خواهد کرد.