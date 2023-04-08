  1. استانها
  2. یزد
۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۲۳:۵۱

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد:

۶ شهرستان یزد قرمز و نارنجی شد/ جولان کرونا در سایه غفلت مردم

۶ شهرستان یزد قرمز و نارنجی شد/ جولان کرونا در سایه غفلت مردم

یزد- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: تحرکات کرونا در استان یزد از مدتی پیش آغاز شده و اکنون دو شهرستان این استان قرمز و چهار شهرستان نیز نارنجی هستند.

علیرضا اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین نقشه کرونایی منتشر شده و وضعیت رنگ بندی کرونا در استان یزد، چهار شهرستان اردکان، میبد، مهریز و ابرکوه اکنون در وضعیت نارنجی قرار گرفته اند.

وی عنوان کرد: دو شهرستان خاتم و مروست نیز در وضعیت قرمز قرار دارند و بافق، یزد و تفت در شرایط زرد هستند.

اسلامی یادآور شد: اشکذر و بهاباد نیز اکنون در وضعیت آبی قرار گرفته اند.

وی افزود: مردم به طور جدی دستورالعمل های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک و پرهیز از دورهمی های شلوغ را مدنظر قرار دهند زیرا در صورت کوچکترین غفلتی، کرونا دوباره گرفتن قربانی در سطح استان را آغاز خواهد کرد.

کد مطلب 5749986

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها