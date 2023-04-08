شهرداری گرگان با نتیجه ۷۵ بر ۷۰ آویژه صنعت مشهد را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال شهرداری گرگان شامگاه شنبه، در مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) شهر گرگان میزبان تیم آویژه صنعت پارسا مشهد بود و موفق شد با نتیجه ۷۵ بر ۷۰ این تیم را با شکست بدرقه کند.

بازی نخست دو تیم در مرحله یک چهارم نهایی لیگ با نتیجه ۹۱ بر ۸۱ به سود گرگانی‌ها به پایان رسیده بود.

دیدار سوم دو تیم، جمعه ۲۵ فروردین به میزبانی مشهد برگزار خواهد شد.

در این مرحله هر تیمی که به سه پیروزی دست یابد به جمع چهار تیم برتر راه پیدا خواهد کرد.

علاوه بر شهرداری گرگان و آویژه صنعت مشهد، تیم‌های کاله مازندران، نبوغ اراک، ذوب آهن اصفهان، مس کرمان، پالایش نفت آبادان و مهرام تهران به مرحله پلی آف لیگ راه یافته اند.