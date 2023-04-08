خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: همزمان با شدت گرفتن دوباره بیماری کرونا، برخی از داروخانه‌های لرستان با کمبود دارو از جمله سِرم و برخی آنتی بیوتیک ها مواجه شده‌اند، موضوعی که مورد انتقاد مردم، بیماران و همچنین داروخانه‌ها قرار گرفته شده است.

کمبود سِرم در داروخانه‌های خرم‌آباد

یک متصدی داروخانه در شهر خرم آباد در این رابطه، اظهار داشت: دارو و به خصوص سِرم را به اندازه‌ای به ما می‌دهند که متأسفانه نیاز مراجعه کنندگان به داروخانه را تأمین نمی‌کند.

یک متصدی دیگر داروخانه در شهر خرم آباد نیز گفت: مدت زیادی است که متأسفانه سِرم به خوبی در سطح داروخانه‌ها توزیع نمی‌شود.

متصدی دیگر داروخانه در شهر خرم آباد نیز در این رابطه، اظهار داشت: در حال حاضر با کمبود دارو و به خصوص سِرم در داروخانه مواجه هستیم.

وی، عنوان کرد: کرونا این روزها بیشتر شده و همین امر هم موجب افزایش تقاضا برای دارو شده است.

مراجعه چندباره به داروخانه‌ها برای پیدا کردن سِرم

متصدی دیگر داروخانه در شهر خرم آباد با تاکید بر اینکه در داروخانه سِرم داریم، افزود: اما به صورت سهمیه‌ای در اختیار داروخانه قرار داده می‌شود.

یک مراجعه کننده به داروخانه در شهر خرم آباد نیز در این رابطه، اظهار داشت: هر موقع که بیمار می‌شویم، باید ۲۰ داروخانه را بگردم تا سِرم پیدا کنم.

مراجعه کننده دیگر به داروخانه شهر خرم آباد نیز، گفت: به چند سِرم نیاز داشتم که متأسفانه به ندرت توانستم پیدا و خریداری کنم.

مراجعه کننده دیگر به داروخانه در شهر خرم آباد، اظهار داشت: یا دارو و سِرم در داروخانه‌ها نیست، یا اگر هم هست قیمت آنها بالا است.

با کمبود دارو مواجه هستیم

یک متصدی داروخانه در شهر نورآباد نیز در این رابطه، اظهار داشت: متأسفانه کمبود دارو خیلی زیاد است.

وی با بیان اینکه ما الان با بیش از ۲۰۰ قلم کمبود دارو مواجه هستیم، عنوان کرد: خیلی از آنتی بیوتیک ها و پنی سیلین ها اصلاً در بازار نیست.

این متصدی داروخانه در شهر نورآباد با تاکید بر اینکه حتی این داروها به بیمارستان هم تزریق نمی‌شود، تصریح کرد: متأسفانه انواع سِرم در بازار نیست.

شدیداً با کمبود سِرم و آمپول‌های مسکن و پنی‌سیلین مواجه هستیم

یک مراجعه کننده به داروخانه در شهر نورآباد نیز با انتقاد از کمبود دارو در داروخانه‌های این شهر، اظهار داشت: نه سِرم و نه دارو در داروخانه‌ها نیست.

وی، گفت: بیشتر داروها نیز در داروخانه‌ها کمیاب است یا می‌گویند دارو نیست.

مراجعه کننده دیگر به داروخانه‌های شهر نورآباد در این رابطه، عنوان کرد: به هر داروخانه‌ای که مراجعه می‌کنم، نه سِرم و نه دارو به من نمی‌دهد.

یک متصدی دیگر داروخانه در شهر نورآباد، اظهار داشت: شدیداً با کمبود سِرم و آمپول‌های مسکن و پنی سیلین ما مواجه هستیم.

وی، گفت: این مشکل از قبل از عید در داروخانه‌ها وجود دارد.

در بخش بستری به هیچ وجه کمبودی نداریم

جواد قاسمیان معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این رابطه، اظهار داشت: متوسط مصرف سرانه استان بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار سِرم در ماههای گذشته بوده است.

وی گفت: در اسفندماه حدود ۳۱۰ هزار سِرم در کل استان و داروخانه‌ها توزیع کرده‌ایم.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اینکه در حال حاضر با پیک هشتم کرونا و ترس مردم از این بیماری مواجه هستیم، افزود: این امر موجب شده که کمبودها بیشتر احساس شود.

قاسمیان با تاکید بر اینکه البته ما در بخش بستری به هیچ وجه کمبودی نداریم، افزود: اما در بخش سرپایی گاهاً دچار کمبود می‌شویم.

علت کمبود سِرم در داروخانه‌ها چیست؟

وی بیان داشت: علت این موضوع این بوده که تعداد داروخانه‌های ما حدود ۴۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است، دپو دارو در داروخانه‌ها باعث می‌شود که سهمیه داروخانه‌ها به تناسب کمتر شود، همچنین ابتدای سال بودن و تعطیلی شرکت‌ها نیز مزید بر علت شده است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تاکید کرد: مردم بدون نسخه برای تهیه سِرم به داروخانه‌ها مراجعه نکنند چرا که به هیچ وجه داروخانه‌ها این حق را ندارند که بدون نسخه سِرم را در اختیار فرد قرار دهند.

قاسمیان، گفت: همچنین مردم تلاش نکنند که پزشک را متقاعد کنند که در نسخه آنها احیاناً سِرمی را اضافه کند.