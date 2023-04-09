واکنش آمریکا به رزمایش نظامی چین حوالی جزیره تایوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بهدنبال آغاز رزمایش نظامی پکن در حوالی جزیره تایوان، سفارت آمریکا در این جزیره خودمختار اعلام کرد که این رزمایش را به دقت زیر نظر داشته و برای حصول اطمینان از صلح و ثبات در این منطقه، منابع و توانمندی کافی در اختیار دارد.
چین از دیروز (شنبه) رزمایش سه روزهای را در اطراف جزیره تایوان آغاز کرده است. این رزمایش درست یک روز پس از بازگشت تسای اینگوِن، رئیس این جزیره از سفر به آمریکا آغاز شده است.
اینگون در سفر به آمریکا به رغم هشدارهای شدید پکن، با کوین مککارتی، رئیس مجلس نمایندگان دیدار کرد.
رویترز به نقل از سخنگوی مرکز آمریکایی در تایوان که به عنوان سفارت غیررسمی آمریکا در این جزیره عمل میکند، نوشت: تحرکات و اقدامات پکن را به دقت زیر نظر داریم. همانطور که قبلا گفتهایم، هیچ دلیلی وجود ندارد که پکن این تنگه را به چیزی که نیست تبدیل کرده یا از آن به عنوان بهانهای برای واکنش افراطی و زیادهروی استفاده کند.
وی مدعی شد که کانالهای ارتباطی با چین همچنان باز بوده و آمریکا همواره خواستار خویشتنداری و عدم تغییر شرایط موجود بوده است.
نماینده آمریکا افزود: در کمال آرامش و اطمینان، برای حصول اطمینان از حفظ صلح و ثبات و همچنین برآوردن تعهدات امنیت ملی خودمان، منابع و توانمندیهای کافی را در اختیار داریم.
چین، جزیره تایوان را بخشی از قلمرو خود میداند و همواره نسبت به روابط این جزیره با واشنگتن به طرف آمریکایی هشدار داده و آن را خط قرمز خود معرفی کرده است.
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