عبور ناو جنگی آمریکا از تنگه تایوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ناوگان هفتم نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس آرام اعلام کرد که ناو «یو اس‌ اس میلیوس» (USS Milius) متعلق به این کشور که حامل موشک‌ های هدایت شونده است، پس از اتمام رزمایش نظامی چین در اطراف جزیره تایوان، از تنگه تایوان عبور کرده است.

در این بیانیه با تاکید بر اینکه عبور این ناو یک «فعالیت معمول» است که مطابق با قوانین بین‌المللی انجام شده، آمده است: عبور ناو از تنگه تایوان نشان دهنده تعهد آمریکا به اقیانوس آرام - هند است.

همچنین در بیانیه فوق ادعا شده است: نیروهای مسلح آمریکا، برای پرواز و حرکت در هر جایی که در قوانین بین‌ المللی مجاز است، به حرکت و عملیات خود ادامه خواهند داد.

از سوی دیگر، چین آمریکا را به «بزرگ نمایی» عبور ناو متهم کرد.

شی یی، سخنگوی فرماندهی جبهه شرقی اعلام کرد: ناو آمریکایی از تنگه تایوان عبور کرده است، اما این عبور را اغراق‌ آمیز جلوه داده است.