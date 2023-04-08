آغاز رزمایش ۳ روزه ارتش چین در تنگه تایوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ارتش چین امروز شنبه اعلام کرد که رزمایش ۳ روزه خود را در تنگه تایوان و آب‌های اطراف این جزیره آغاز می‌کند.

این رزمایش در پاسخ به دیدار اخیر «تسای اینگ‌ون»، رئیس تایوان با «کوین مک‌کارتی»، رئیس مجلس نمایندگان و ۱۷ سیاست‌مدار آمریکایی دیگر برگزار می‌شود.

پیش از این وزارت خارجه چین اعتراض شدید خود را نسبت به این دیدار اعلام و تأکید کرد که سفر رئیس تایوان به آمریکا و دیدار با مقامات ارشد این کشور، در تضاد با اصل «چین واحد» و تضعیف‌کننده حاکمیت پکن است.

در ۲۹ مارس، هیئت تایوانی به رهبری تسای برای یک سفر ۱۰ روزه به دو کشور آمریکای مرکزی سفر کرد. در ۱ آوریل، این هیئت وارد گواتمالا شد و در ۳ آوریل نیز به کشور «بلیز» رفتند.

چین، جزیره خودمختار تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند و همواره بر الحاق صلح‌آمیز این جزیره تاکید و در عین حال اعلام کرده که در صورت لزوم از «قوه قهریه و زور» برای الحاق استفاده خواهد کرد.

دُور تازه تنش‌ها در تایوان پس از آن آغاز شد که «نانسی پلوسی»، رئیس مجلس نمایندگان پیشین آمریکا، به رغم هشدارهای مقامات چین ۱۱ مرداد ماه پارسال به جزیره تایوان سفر کرد؛ سفری که به گفته مقامات چین، ناقض سیاست «چین واحد» است.