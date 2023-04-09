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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۲:۱۴

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گیلان خبر داد؛

رفع تصرف ۷۱ هکتار از سواحل گیلان

رفع تصرف ۷۱ هکتار از سواحل گیلان

رشت- فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان از رفع تصرف ۷۱ هکتار از سواحل استان در سال گذشته خبر داد و گفت: این مقدار در قالب ۱۶۰ پرونده از متصرفان پس گرفته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد قربانی لرد صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از رفع تصرف ۷۱ هکتار از سواحل گیلان در سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: این مقدار در قالب ۱۶۰ پرونده از متصرفان پس گرفته شد.

وی با بیان اینکه همچنین در سال گذشته ۳۹۴ هکتار از اراضی ملی گیلان در قالب ۱۹۸۹ پرونده از متصرفان پس گرفته شد، افزود: ۲۸۹ هکتار از این زمین‌ها در مناطق جنگلی استان قرار داشته است.

سرهنگ قربانی ادامه داد: ۷۰ هکتار از اراضی نیز در قالب ۱۴۹ فقره اجرای احکام رفع تصرف شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان اضافه کرد: هزار و ۷۴۰ مترمکعب انواع چوب‌های جنگلی در بیش از ۲ هزار عملیات در سال گذشته کشف شده است.

وی تصریح کرد: سال گذشته بیش از دو هزار و ۶۷۰ قاچاقچی مرد و زن هم هنگام قاچاق چوب در گیلان دستگیر و بیش از هزار و ۲۰۰ دستگاه وسیله نقلیه سبک و سنگین از این قاچاقچیان توقیف شد.

کد مطلب 5750240

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