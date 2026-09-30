به گزارش خبرنگار مهر، پیام باقری صبح چهارشنبه در دیدار هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران با نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به اهداف سفرهای استانی اتاق ایران اظهار کرد: یکی از اهداف این سفرها حضور در جمع فعالان اقتصادی و اتاقهای استانی، شنیدن مسائل و مشکلات آنها از نزدیک و اتخاذ تدابیر لازم برای کمک به حل این مشکلات است.
وی افزود: اتاق ایران تلاش میکند در سطح ملی از فعالیتهای استانی حمایت کند تا توسعه اقتصادی متوازن در استانهای مختلف شکل بگیرد و فعالان اقتصادی متناسب با ظرفیتها و توانمندیهای هر منطقه، نقش مؤثرتری در توسعه اقتصاد کشور ایفا کنند.
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به حضور کمتر از ۲۴ ساعته هیئترئیسه اتاق ایران در کهگیلویه و بویراحمد گفت: در همین مدت کوتاه، دو موضوع بیش از همه توجه ما را به خود جلب کرد؛ نخست ظرفیتهای بسیار خوب و بالقوه استان و دوم ارتباط سازنده میان بخش خصوصی و مسئولان استانی.
وی ادامه داد: کهگیلویه و بویراحمد از جهات مختلف مستعد فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری است و در برخی حوزهها توانمندیهایی دارد که میتواند به امضای اقتصادی استان تبدیل شود.
باقری ارتباط میان بخش خصوصی، مسئولان و نمایندگان استان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: از روز گذشته که در خدمت استاندار، نمایندگان مجلس و مسئولان استان بودیم، این ارتباط را سازنده دیدم و برای من خوشایند بود که اتاق بازرگانی در چارچوب مأموریتهای خود توانسته چنین ارتباطی را شکل دهد.
ضرورت همافزایی برای عبور از مشکلات اقتصادی
وی با تأکید بر ضرورت همراهی همه ارکان اقتصادی کشور اظهار کرد: در شرایط ویژه اقتصادی کشور، بیش از هر چیز به وحدت و همراهی میان تمام ارکان اقتصاد نیاز داریم و بخش خصوصی، دولت، مجلس و سایر ارکان مؤثر در اقتصاد، با همافزایی میتوانند برای عبور از مشکلات و دنبال کردن مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور نقشآفرین باشند.
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران افزود: اتاق بازرگانی ایران بهعنوان نماینده بخش خصوصی کشور، شبکه گستردهای از فعالان اقتصادی را در اختیار دارد و با ۳۴ اتاق بازرگانی در سراسر کشور، بیش از ۴۰ اتاق مشترک با کشورهای مختلف و بیش از ۶۰۰ تشکل ملی و استانی، ظرفیت قابل توجهی برای پیگیری مسائل اقتصادی دارد.
وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در شرایط فعلی گفت: اتاق بازرگانی خود را نسبت به معیشت مردم، حفظ اشتغال و پایداری اقتصاد کشور متعهد میداند و در دورههای اخیر نیز مجموعه اتاق ایران و اتاقهای سراسر کشور اقداماتی را در این زمینه دنبال کردهاند.
باقری با تأکید بر ضرورت عبور از مرحله گفتوگو و رسیدن به اقدام عملی تصریح کرد: امروز مهمترین نکته، اقدام و عمل است و باید فاصله میان صحبت و عمل کوتاه شود؛ تصمیمات باید چابک و سریع اتخاذ شوند و در کوتاهترین زمان به اقدام تبدیل شوند.
وی یکی از چالشهای فعالان اقتصادی را فاصله میان تصمیم و اجرا دانست و گفت: زمانی که تصمیمی در سطح اقتصاد ملی اتخاذ میشود، انتظار این است که بهسرعت وارد مرحله اجرا شود و دستگاههای اجرایی مرتبط نیز نسبت به آن احساس تعهد و تکلیف کنند؛ در این زمینه همچنان نیازمند کار بیشتری هستیم.
صیانت از سرمایهگذار، شرط توسعه اقتصادی
عضو هیئترئیسه اتاق ایران با تأکید بر ضرورت تکیه بر ظرفیتهای بخش خصوصی برای عبور از شرایط موجود اقتصادی گفت: برای بازسازی اقتصاد و بازگشت سریع به شرایط عادی اقتصادی، باید از ظرفیت فعالان بخش خصوصی استفاده شود و این امر مستلزم اعتمادسازی میان همه ارکان اقتصادی کشور است.
باقری بیان کرد: در این مسیر به یک همرسانی میان ظرفیتهای موجود استان و متقاضیان سرمایهگذاری نیاز داریم و باید از سرمایهگذار در استان صیانت و از حضور او استقبال کنیم.
وی افزود: نخستین موضوع مورد توجه هر سرمایهگذار، وجود توجیه اقتصادی در محیط سرمایهگذاری است و در کنار آن باید تضمینهای لازم برای سرمایهگذاری و اصول و چارچوبهای مربوط به آن رعایت شود.
باقری اظهار کرد: اگر این الزامات فراهم شود، زمینه برای حضور سرمایهگذاران و سرمایهگذاری در کهگیلویه و بویراحمد فراهم خواهد شد و میتوان امیدوار بود با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، زمینه رشد و توسعه اقتصادی استان بیش از گذشته فراهم شود.
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