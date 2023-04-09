فعالیت ۱۶ هزار راننده حرفه ای در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله غلامی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این استان به واسطه نبود امکان جابجایی ریلی و هوایی، بیش از ۹۰ درصد جابجایی‌ها و حمل و نقل مسافر و بار در حوزه جاده‌ها صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: راهداری و حمل و نقل جاده‌ای این استان بیش از ۷۰ نوع خدمت به مردم ارائه می‌دهد که در حوزه فعالیت راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در راه‌های برون‌شهری است و از محدوده بسته شدن شهرها و روستاها آغاز می‌شود.

غلامی با اشاره به اینکه وظیفه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نگهداری از راه‌ها است عنوان کرد: ساخت و توسعه راه‌ها بجز راه‌های روستایی در حیطه وظایف این اداره کل قرار دارد.

غلامی خاطر نشان کرد: ۳۰۸ کیلومتر بزرگراه، ۷۳۲ کیلومتر جاده اصلی، ۲۹۱ کیلومتر جاده فرعی، ۲ هزار و ۳۷۲ کیلومتر جاده روستایی و ۵۳ کیلومتر جاده درون‌شهری در این استان وجود دارد.

وی اضافه کرد: بیش از دو سوم راه‌ها در حوزه جاده‌های روستایی قرار دارد و از مجموع ۲ هزار و ۳۷۲ کیلومتر راه روستایی ۶۰۰ تا ۸۰۰ کیلومتر فاقد رویه آسفالت هستند و نساخته می‌باشند.

غلامی بیان داشت: ۴۲ راهدارخانه و اداره راهداری در سطح استان وجود دارد، همچنین ۱۰۰ نفر پرسنل رسمی و پیمانی، ۱۵۸ نفر به‌صورت قراردادی، ۲۰۰ نفر نیروی شرکتی و تعدادی هم به‌صورت غیرمستقیم در حوزه راهداری فعال هستند.

وی خاطر نشان کرد: ۲۹۴ دستگاه انواع ادوات و دستگاه سنگین، نیمه‌سنگین و سبک در این استان فعال است و راهداری و حمل و نقل جاده‌ای این استان وظیفه نگهداری از ۲۶ تونل و ۶ هزار و ۷۵۰ پل را دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری از مجموع ۲۶ مجتمع بین راهی در این استان خبر داد و بیان داشت: ۱۲ مجتمع بین‌راهی در این استان فعال است و ۱۴ مجتمع درحال ساخت، که این مجتمع‌ها با همکاری بخش خصوص فعال هستند.

غلامی خاطر نشان کرد: سه مرکز معاینه فنی سنگین با همکاری بخش خصوصی در چهارمحال و بختیاری فعالیت دارند.

وی با اشاره به اینکه ۱۶ هزار راننده حرفه‌ای در سطح استان فعال هستند گفت: همچنین ۶۰ شرکت حمل و نقل کالا و ۵۷ شرکت حمل و نقل مسافر در این استان فعالیت می‌کنند.