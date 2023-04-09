بستری ۳۵ بیمار کووید قطعی و مشکوک و یک فوتی کرونایی در گناباد

رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ابتدای فروردین امسال تا کنون متأسفانه یک بیمار با تست مثبت کووید فوت شده است، اظهارکرد: در همین مدت ۱۲۸ تست PCR انجام شد که از این تعداد ۴۰ مورد مثبت بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد با اشاره به اینکه ۴۰ مورد از ۱۲۸ تست PCR انجام شده در فروردین ماه مثبت بوده است، بیان کرد: در همین مدت بیش از ۵ هزار مراجعه کننده توسط پزشکان بخش اورژانس بیمارستان علامه بهلول گنابادی معاینه شدند که حدود یک سوم از آنها دارای علائم تنفسی بودند.

وی با بیان اینکه بر اساس جدیدترین رنگ بندی کرونایی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، شهرستان گناباد نارنجی و شهرستان بجستان، زرد است از مردم خواست تا بیش از گذشته شیوه‌نامه‌های بهداشتی را رعایت کنند.

احمدی افزود: شیب ملایم و صعودی موارد ابتلاء به کرونا و تغییر رنگ کرونایی گناباد از زرد به نارنجی نشان می‌دهد که در صورت تداوم بی توجهی به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی شاهد موج جدید این بیماری خواهیم بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد افزایش سفرها و دید و بازدیدهای نوروزی در کنار بی توجهی جدی به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک را یکی از دلایل رشد آمار موارد ابتلاء به این بیماری عنوان و تصریح کرد: افراد دارای علائم سرماخوردگی باید ضمن استفاده از ماسک از حضور در اماکن عمومی و پرتردد خودداری کنند.

وی از واکسن به عنوان مهمترین عامل بازدارنده در برابر بیماری‌های واگیردار از جمله کرونا یاد کرد و افزود: با توجه به اینکه خوشبختانه امروز در سبد واکسیناسیون کرونا تنوع خوبی از واکسن‌های ایرانی وجود دارد، افرادی که حداقل ۶ ماه از واکسن آنان گذشته است نسبت به تزریق دز یادآور اقدام کنند تا سطح ایمنی بدنشان افزایش یابد.