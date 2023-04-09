شب های قدر «گرگان» هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرنگار مهر، با فرا رسیدن لیالی قدر و ایام عزاداری شهادت امام علی (ع)، هیئت‌های مذهبی گرگان اقدام به برپایی مراسم احیاء و عزاداری و همچنین ضیافت افطاری و سحری می کنند.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی گلستان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: طبق سنوات گذشته در تمام تکایا و آستان امامزادگان و مساجد و مصلی های گلستان از جمله گرگان مراسم شب قدر برگزار می شود.

محمدمهدی عبدالصالحی افزود: برخی از هیئت ها هم امسال در گلزار شهدا آیین شب قدر را برگزار کرده و تا سحر برنامه خواهند داشت.

براساس اعلام برنامه از سوی این هیئت ها، این مراسم در شب های ۲۰، ۲۲ و ۲۴ فروردین برگزار شده که ساعت و مکان برخی آنها به شرح زیر است.

صحن امامزاده عبدالله (ع) گرگان، هیئت احرار الزهرا- ۲۱:۳۰

مسجد جامع گرگان- ساعت ۲۱

امامزاده نه تن- خیابان شهید رجایی گرگان- هیئت بیت الزهرا ساعت ۲۳:۴۵

مسجد ولیعصر شهرک امام خمینی (ره) گرگان- ساعت ۲۱

کانون طه ویژه خانواده ها و کودکان (حسینیه کودک) ساعت ۲۱ - سخنران مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان

مسجد فاطمه الزهرا- هیئت جوانان علی بن موسی الرضا (ع) - کوی مهندسین ساعت ۲۰

هتل طهماسبی گرگان- پیروان ولایت شهرستان گرگان- ساعت ۲۱

کوی اوزینه- هیئت خامس آل عبا- ساعت ۲۳:۳۰

مسجد عسکریه گرگانپارس- ساعت ۲۱:۳۰ هیت رهروان حاج قاسم

مسجد حسینی- هیئت مهدی جان- ساعت ۲۱

بیت الحسین- بهارستان یکم- ۲۰:۳۰

ایرانمهر پایین- حسینه شهدای دانش آموز- ساعت ۲۳

مسجد جواد ائمه کوی انقلاب- ۲۱:۳۰

مسجد امام حسن مجتبی (ع) خیابان مطهری جنوبی- هیئت خادم الجواد- ساعت ۲

هیئت رایت العباس گرگان- خیابان امام رضا (ع) - ساعت ۲۱

جهادگران آل یاسین- لاله ۲۴- ساعت ۲۱