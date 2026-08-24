گزارش تازه ستاد حقوق بشر ایران؛ ۶۷ محکوم از قصاص رهایی یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گزارش اهم اقدامات قابل توجه در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ را به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر کرد.

این گزارش در دو بخش «حوزه قضایی» و «حوزه غیرقضایی» تدوین شده و مجموعه‌ای از اقدامات و دستاوردهای دستگاه‌های مختلف کشور در زمینه حقوق شهروندی، حمایت از زندانیان و خانواده‌های آنان، توسعه خدمات قضایی، آموزش، سلامت، محیط زیست و توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی را دربرمی‌گیرد.

آزادی بیش از ۲۰ هزار زندانی با استفاده از ارفاقات قانونی

بر اساس این گزارش، در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ با جلب رضایت اولیای دم، از اجرای حکم قصاص برای ۶۷ محکوم در سراسر کشور جلوگیری شد که پرونده ۲۱ نفر از آنان با تلاش شعب حل اختلاف به صلح و سازش ختم شده است.

همچنین در ۱۴.۴۴ درصد از پرونده‌های مختومه قابل صلح در شعب حل اختلاف سراسر کشور، سازش ایجاد شده و در نتیجه تلاش شعب شورای حل اختلاف مستقر در زندان و صلح‌یاران، ۴۳۷۳ زندانی آزاد و از ورود ۲۰۱ نفر به زندان جلوگیری شده است.

در همین مدت، ۲۴۰۷ زندانی جرایم غیرعمد با کمک ستاد دیه و خیرین از زندان‌های کشور آزاد شدند. برای آزادی این افراد بیش از ۱۱ هزار و ۱۱۴ میلیارد ریال کمک پرداخت شده است.

همچنین با استفاده از ارفاقات قانونی و تسهیلات قضایی، ۲۰ هزار و ۳۳۸ زندانی آزاد شدند. در همین بازه زمانی بیش از ۳۷ هزار و ۹۶۲ مورد مجازات جایگزین حبس صادر و ۴۳۹۷ زندانی واجد شرایط نیز با استفاده از پابند الکترونیکی آزاد شدند.

اعطای عفو و تخفیف مجازات به مناسبت عید غدیر

بر اساس گزارش ستاد حقوق بشر، به مناسبت عید سعید غدیر خم با عفو و آزادی ۱۲۳۵ نفر از محکومان و تخفیف مجازات ۷۶۵ نفر موافقت شد.

در میان افراد مشمول عفو، ۹۶ زن، ۴۶ تبعه خارجی، یک محکوم امنیتی و ۶ محکوم ۱۸ ساله و کمتر از آن حضور داشتند.

در سه‌ماهه نخست امسال، رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها و دیگر مسئولان قضایی به درخواست‌های ۶۲۴ هزار و ۹۸۷ نفر از مراجعان به دادگستری‌های سراسر کشور رسیدگی کردند.

همچنین بیش از ۲۸ هزار و ۲۷۱ بازدید از زندان‌ها توسط قضات انجام و با ۹۹ هزار و ۳۹۵ زندانی ملاقات شد. در نتیجه این بازدیدها، دستور اعطای مرخصی برای بیش از ۶۳ هزار و ۱۰۰ زندانی و دستور آزادی بیش از ۲۴ هزار و ۵۶ نفر صادر شد.

در همین مدت بیش از ۱۰۹ هزار فقره دادرسی الکترونیک برای زندانیان برگزار و بیش از یک میلیون و ۱۴۰ هزار نوبت مراجعه نیز به صورت الکترونیکی و غیرحضوری ثبت شد.

همچنین ۸۷۸ هزار و ۳۳۳ گواهی عدم سوءپیشینه به صورت غیرحضوری برای متقاضیان صادر شده است.

اشتغال بیش از ۶۳ هزار زندانی

بر اساس این گزارش، در سه‌ماهه نخست سال جاری برای بیش از ۲۶ هزار و ۱۸۹ زندانی دوره‌های آموزش اشتغال و حرفه‌آموزی برگزار شد.

همچنین بیش از ۶۳ هزار و ۷۲۸ زندانی مشغول به کار شدند و دستمزد ماهانه دریافت کردند. انجمن‌های حمایت از زندانیان نیز بیش از ۵۰ هزار و ۴۳۱ خانواده زندانیان را تحت پوشش خدمات حمایتی، درمانی و آموزشی قرار دادند.

راه‌اندازی خدمات غیرحضوری قضایی و طرح‌های اجتماعی

در بخش غیرقضایی گزارش، مجموعه‌ای از اقدامات دستگاه‌های مختلف در حوزه حقوق شهروندی و رفاه اجتماعی نیز تشریح شده است.

راه‌اندازی «کانال ملی کودکانه» در پیام‌رسان شاد، ایجاد سکوی ملی خدمات غیرحضوری قضایی، برنامه احداث نیروگاه‌های خورشیدی تا ظرفیت ۲ هزار مگاوات برای توانمندسازی مددجویان کمیته امداد و آغاز نصب نیروگاه خورشیدی در ۱۲ هزار مدرسه از جمله این اقدامات است.

همچنین بر اساس گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۲۴۸ اختراع، ۱۳۶ طرح صنعتی و بیش از ۱۱ هزار و ۱۸۰ علامت تجاری در حوزه ورزش به ثبت رسیده است.

تولید ۸۰ درصد داروی بیماران تالاسمی در داخل

طبق گزارش انجمن بیماران تالاسمی، ۸۰ درصد داروی مورد نیاز بیماران تالاسمی در داخل کشور تولید می‌شود. در حال حاضر حدود ۲۳ هزار بیمار تالاسمی در کشور وجود دارد که استان سیستان و بلوچستان با ۳۷۱۰ بیمار بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است.

در حوزه محیط زیست نیز بیش از ۵۵۷ هزار «محیط‌یار» در کشور فعال هستند و شمار خانه‌های محیط زیست به بیش از هزار و ۳۶۰ مرکز رسیده است.

تحصیل ۳۶۰ هزار دانش‌آموز تبعه خارجی در ایران

بر اساس گزارش وزارت آموزش و پرورش، ۳۶۰ هزار دانش‌آموز تبعه خارجی در ۲۰ هزار مدرسه کشور مشغول تحصیل هستند.

همچنین بیش از سه میلیون مجوز مشاغل خانگی در کشور صادر شده که حدود ۸۰ درصد آنها متعلق به زنان است.

افتتاح بزرگ‌ترین بیمارستان درمان سرطان کشور

در ۱۲ خرداد امسال ساختمان جدید بیمارستان انستیتو کانسر ایران با زیربنای ۶۰ هزار مترمربع و در ۱۸ طبقه افتتاح شد.

این مرکز با ۳۷ بخش تخصصی، ۱۱ دستگاه تصویربرداری و رادیوتراپی و ۹۶ تخت شیمی‌درمانی، به عنوان بزرگ‌ترین بیمارستان درمان سرطان کشور و خاورمیانه معرفی شده است. ارزش ساخت این پروژه حدود ۱۲ همت و هزینه تجهیز آن ۴۶ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.

انتقال ۵۹۸ زندانی افغانستانی به کشورشان

بر اساس گزارش وزارت دادگستری، ۵۹۸ زندانی تبعه افغانستان در خردادماه به کشور خود منتقل شدند که محکومیت عمده این افراد مربوط به جرایم مواد مخدر بوده است.

همچنین در تهران با برگزاری رویداد آموزش شهروندی «نوماند» در ۶۴ ایستگاه منتخب مترو، آموزش‌های مرتبط با حفاظت از محیط زیست شهری و کاهش پسماند ارائه شد.

در حوزه امدادرسانی نیز با اضافه شدن ۱۰۰ دستگاه موتورلانس، تعداد موتورلانس‌های فعال استان تهران به حدود ۳۲۰ دستگاه خواهد رسید. هلال‌احمر نیز در ایام جنگ، خدمات مشاوره و روان‌شناسی آنلاین به ۱۱ هزار نفر ارائه کرده است.

در بخش علمی، ایران بر اساس گزارش مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، در میان ۲۰ کشور برتر جهان از نظر تولید مدارک علمی، بالاترین نرخ رشد استناد نرمال‌شده برحسب رشته را ثبت کرده و این نرخ در سال ۲۰۲۴ به ۱۲ درصد رسیده است.