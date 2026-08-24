به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد، علی زارع در نشست روسا و مدیران حوزه سلامت استان با حضور سید سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت، ضمن تبریک روز پزشک به جامعه پزشکی، به‌ویژه پزشکان استان یزد، از تلاش‌های شبانه‌روزی پزشکان، پرستاران، کادر درمان و مدیران مراکز درمانی قدردانی کرد.

وی با اشاره به ظرفیت درمانی استان یزد گفت: در حال حاضر ۳ هزار و ۱۰۰ تخت فعال درمانی در استان وجود دارد که ۲ هزار تخت آن در بخش دولتی و یک هزار تخت در بخش خصوصی فعال است و میانگین اشغال تخت‌ها هم حدود ۶۶ درصد است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد افزود: در یکسال گذشته ۲۶۲ هزار مورد بستری در مراکز درمانی استان ثبت شده که حدود ۲۹ درصد این بیماران را افراد غیربومی تشکیل می‌دهند؛ آماری که نشان‌دهنده جایگاه یزد در ارائه خدمات درمانی به بیماران سایر استان‌ها است.

زارع ادامه داد: در حوزه خدمات اورژانسی و سرپایی هم یک میلیون و ۴۰۰ هزار مراجعه به اورژانس‌ها و ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار مراجعه به کلینیک‌های درمانی استان به ثبت رسیده است.

وی همچنین توسعه خدمات تخصصی و پیشرفته را از دیگر دستاوردهای حوزه درمان استان عنوان کرد و گفت: در این مدت ۱۷ عمل تاوی انجام شده و ۴۳ مورد اهدای عضو و ۶۰ مورد پیوند کلیه و کبد در استان به ثبت رسیده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد در ادامه با اشاره به چالش‌های مالی حوزه درمان اظهار کرد: بیمارستان‌های استان با حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی در حوزه تجهیزات پزشکی و یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی دارویی مواجه هستند که مجموع بدهی‌ها به حدود ۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

زارع با وجود این محدودیت‌ها، بر عزم مجموعه درمان استان برای استمرار ارائه خدمات تأکید کرد و گفت: با وجود مشکلات و محدودیت‌های موجود، خدمت‌رسانی به مردم با جدیت ادامه دارد.

وی در پایان از حضور و حمایت معاونت درمان وزارت بهداشت، قدردانی کرد و حضور مسئولان وزارت بهداشت در استان را فرصتی برای بررسی مسائل و تقویت ظرفیت‌های درمانی یزد دانست.