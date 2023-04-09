قیمت سکه و طلا ۲۰ فروردین ۱۴۰۲/ سکه امامی ۳۱ میلیون و ۶۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز یکشنبه ۲۰ فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۱ میلیون و۶۰۰ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت ۲ میلیون و ۵۳۴ هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
|سکه
|قیمت امروز (تومان)
|حباب (تومان)
|سکه امامی (طرح جدید)
|۳۱.۶۰۰.۰۰۰
|۷.۴۳۷.۰۰۰
|سکه بهار آزادی
|۲۸.۷۰۰.۰۰۰
|۴.۵۳۵.۰۰۰
|نیم سکه
|۱۸.۹۰۰.۰۰۰
|۶.۹۱۹.۰۰۰
|ربع سکه
|۱۱.۶۰۰.۰۰۰
|۵.۵۵۹.۰۰۰
|سکه گرمی
|۶.۸۰۰.۰۰۰
|۳.۸۳۰.۰۰۰
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
|طلا
|قیمت امروز (تومان)
|۱۸ عیار
|۲.۵۳۴.۰۰۰
|۲۴ عیار
|۳.۳۸۰.۰۰۰
|طلای دست دوم
|۲.۵۰۸.۰۰۰
|مثقال طلا
|۱۰.۹۸۰.۰۰۰
|انس طلا
|۲۰۰۰ دلار و ۸ سنت
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۰۰ دلار و ۸ سنت است.
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