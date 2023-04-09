قیمت سکه و طلا ۲۰ فروردین ۱۴۰۲/ سکه امامی ۳۱ میلیون و ۶۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز یکشنبه ۲۰ فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۱ میلیون و۶۰۰ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت ۲ میلیون و ۵۳۴ هزار تومان معامله شد.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه قیمت امروز (تومان) حباب (تومان) سکه امامی (طرح جدید) ۳۱.۶۰۰.۰۰۰ ۷.۴۳۷.۰۰۰ سکه بهار آزادی ۲۸.۷۰۰.۰۰۰ ۴.۵۳۵.۰۰۰ نیم سکه ۱۸.۹۰۰.۰۰۰ ۶.۹۱۹.۰۰۰ ربع سکه ۱۱.۶۰۰.۰۰۰ ۵.۵۵۹.۰۰۰ سکه گرمی ۶.۸۰۰.۰۰۰ ۳.۸۳۰.۰۰۰

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا قیمت امروز (تومان) ۱۸ عیار ۲.۵۳۴.۰۰۰ ۲۴ عیار ۳.۳۸۰.۰۰۰ طلای دست دوم ۲.۵۰۸.۰۰۰ مثقال طلا ۱۰.۹۸۰.۰۰۰ انس طلا ۲۰۰۰ دلار و ۸ سنت

همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۰۰ دلار و ۸ سنت است.

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