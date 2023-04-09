گردش مالی ۴۳۰ همتی دانش بنیان ها در سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیاوش ملکی فر امروز در نشست خبری اولین رویداد بین المللی تأمین مالی نوآوری و فناوری (فینوتکس) که در محل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برگزار شد، گفت: وظیفه و رسالت دولت در حوزه تأمین مالی و کاهش ریسک سرمایه گذار بخش خصوصی است.

وی افزود: همانطور که دولت نباید رقیب بخش خصوصی باشد در تأمین مالی نیز دولت نباید در جایی وارد شود که بخش خصوصی فعالیت می‌کند.

معاون نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: هر یک از نهادهای مالی مانند بانک‌ها، بورس و نهادهای تخصصی و عمومی و همچنین فرابورس مأموریت‌های متنوعی دارند از این رو تجمیع توانمندی این نهادها امکان پذیر نیست.

معاون صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به تعداد شرکت‌های دانش بنیان گفت: در حال حاضر بیش از ۸۳۰۰ شرکت دانش بنیان تاییدیه دانش بنیانی دارند که گردش مالی این شرکت‌ها در سال ۹۲ بالغ بر ۲۰۰ همت بوده است؛ این میزان برای سال ۱۴۰۰ به ۳۰۰ همت شده است.

وی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود که میزان فروش این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ به ۴۳۰ همت برسد، افزود: این در حالی است که میزان سرمایه اولیه اختصاص یافته به صندوق نوآوری و شکوفایی ۲.۶ میلیارد تومان است.

ملکی فر اضافه کرد: این صندوق با سرمایه ۲.۶ همتی به میزان ۳۷ میلیارد تومان به شرکت‌های متقاضی خدمات ارائه داده که با مشارکت نهادهای دیگر بوده است. از ۳۷ هزار میلیارد تومان ارائه شده به شرکت‌های دانش‌بنیان، ۲۱ هزار میلیارد تومان از طریق بانک‌ها بوده است.

وی توسعه صندوق‌های خطر پذیر و پژوهش و فناوری را از دیگر راهکارهای توسعه منابع شرکت‌ها عنوان کرد و یادآور شد: سرمایه صندوق پژوهش از ۱۳۵۵، میلیارد تومان به ۳۸۶۰ همت رسیده است.

معاون نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: با احتساب صندوق‌هایی که به تازگی مجوز دریافت کرده اند به ۵,۲۱۵ میلیارد تومان افزایش یافته است.