  1. استانها
  2. گلستان
۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۳:۲۰

از سوی پلیس راهور؛

محدودیت های ترافیکی شب های قدر در گلستان اعلام شد

محدودیت های ترافیکی شب های قدر در گلستان اعلام شد

گرگان- رئیس پلیس راهور گلستان از تمهیدات ویژه ترافیکی پلیس راهور در شب های قدر خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس مهاجر بسطامی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: پلیس راهور استان در راستای ارتقاء و تسهیل آمد و شد و ارائه خدمات بهتر و برتر به شهروندان در این شب های بزرگ و معنوی طرح ویژه ترافیکی را اجرا خواهد کرد.

رئیس پلیس راهور گلستان افزود: در گرگان از ساعت ۲۰ در اطراف مراکز مذهبی، مساجد و مصلی از قبیل مصلی میعادگاه مسلمان، مسجد جامع، امامزاده عبدالله، تپه نورشهدا و مسجد جامع آذربایجانی های مقیم گرگان، طرح ترافیکی ویژه اجرا خواهد شد.

وی گفت: همچنین در مصلی از گلشن ۱۴ ضلع جنوبی مصلی، لاله ۱۳ و رسالت از ورود انواع خودروها و موتورسیکلت ها جلوگیری خواهد شد.

بسطامی تاکید کرد: با توجه به پوشش لباس مشکی عابران در این شب ها از همه رانندگان عزیز می خواهیم با رعایت سرعت مطمئنه و توجه کافی به جلو رانندگی کنند.

طبق گفته رئیس پلیس راهور گلستان، در سایر شهرستان ها هم نیروهای انتظامی در محدوده اماکن مذهبی حضور داشته و رانندگان را هدایت می کنند.

کد مطلب 5750494

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها