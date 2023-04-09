محدودیت های ترافیکی شب های قدر در گلستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس مهاجر بسطامی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: پلیس راهور استان در راستای ارتقاء و تسهیل آمد و شد و ارائه خدمات بهتر و برتر به شهروندان در این شب های بزرگ و معنوی طرح ویژه ترافیکی را اجرا خواهد کرد.

رئیس پلیس راهور گلستان افزود: در گرگان از ساعت ۲۰ در اطراف مراکز مذهبی، مساجد و مصلی از قبیل مصلی میعادگاه مسلمان، مسجد جامع، امامزاده عبدالله، تپه نورشهدا و مسجد جامع آذربایجانی های مقیم گرگان، طرح ترافیکی ویژه اجرا خواهد شد.

وی گفت: همچنین در مصلی از گلشن ۱۴ ضلع جنوبی مصلی، لاله ۱۳ و رسالت از ورود انواع خودروها و موتورسیکلت ها جلوگیری خواهد شد.

بسطامی تاکید کرد: با توجه به پوشش لباس مشکی عابران در این شب ها از همه رانندگان عزیز می خواهیم با رعایت سرعت مطمئنه و توجه کافی به جلو رانندگی کنند.

طبق گفته رئیس پلیس راهور گلستان، در سایر شهرستان ها هم نیروهای انتظامی در محدوده اماکن مذهبی حضور داشته و رانندگان را هدایت می کنند.