به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف غفارزاده امروز در حاشیه گردهمایی مدیران شرکت آب منطقهای استان آذربایجان شرقی در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به تأکیدات وزیر نیرو مبنی بر استفاده از آبهای نامتعارف، اظهار کرد: آبهای نامتعارف در استان ما در دو گروه پساب و چاههای آب شور قرار میگیرد که استفاده و بهره گیری از این آبها در دستورکار شرکت آب منطقهای قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری آب مورد نیاز صنایع مهم تبریز، که شامل بخش قابل توجهی از سهم صنایع از خط آبرسانی تبریز بود، از پساب تأمین خواهد شد.
غفارزاده گفت: پروژه انتقال آب ارس به تبریز که بزرگترین پروژه تاریخ استان در بخش آب است در سال ۱۴۰۱ اجرایی شده و اکنون در مرحله لوله گذاری قرار دارد.
وی در تشریح سایر پروژههای آبی استان، اظهار کرد: یک مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی در شهر تبریز افتتاح شده و به ظرفیت مخازن ذخیره آب شهر اضافه شده است. مخزن ۱۰۰ هزار مترمکعبی نیز با بیش از ۱,۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار به روز شده ظرف دو ماه آینده در تبریز به اتمام میرسد که با افتتاح آن، به پایداری آب شرب کمک خواهد کرد و مجموع ظرفیت مخازن آب تبریز به ۴۵۰ هزار مترمکعب میرسد و تفاوت آن با مقدار استاندارد مخزن برای یک شهر با جمعیت تبریز به ۱۰۰ هزار مترمکعب خواهد رسید.
مدیرعامل آب منطقهای آذربایجان شرقی در خصوص پروژه تکمیل رینک تبریز نیز افزود: ۶۰ درصد آب تبریز از محل زرینه رود، ۲۵ درصد از چاههای دامنه شمالی سهند و ۱۵ درصد از سد نهند تأمین میشود. اگر رینک گذاری دورتادور تبریز انجام بگیرد که یک کار بسیار بزرگ است؛ آب این سه منبع به رینک هدایت شده و آب با یک کیفیت به مردم انتقال خواهد یافت.
وی افزود: در این راستا رینک جنوبی تبریز با طول ۲۶ کیلومتر را با هزینه بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان آغاز کردیم که این پروژه، آب زرینه رود را به چاهها وصل میکند. ۲۳ کیلومتر آن تمام شده و سه کیلومتر باقی نیز سه ماه آینده تمام میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجان شرقی در خصوص مزیت این طرح، افزود: وقتی آب در منبع زرینه رود بیشتر شود، برداشت از چاهها کاهش خواهد یافت و آب این چاهها برای روزهای آینده ذخیره میشود.
نظر شما