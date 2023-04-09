اطعام ۲۳ هزار نیازمند کردستانی در نیمه نخست ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد کردستان، رضا طوسی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های اصلی این نهاد در ماه مبارک رمضان اطعام نیازمندان است، عنوان کرد: این کار به دو روش توزیع غذای گرم و جیره خشک انجام می‌شود.

وی افزود: از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون ۷۷ آشپزخانه طبخ غذای نیازمندان در سطح استان ایجاد شده و از طریق این آشپزخانه‌ها در نیمه نخست ماه مبارک رمضان ۱۰ هزار پرس غذای گرم تهیه، بسته بندی و در بین نیازمندان توزیع شده است.

طوسی تصریح کرد: ارزش ریالی این تعداد پرس غذای گرم ۷۵۰ میلیون تومان است.

وی ادامه داد: از طریق مراکز نیکوکاری در نیمه نخست ماه مبارک رمضان پنج هزار بسته سبد غذایی در قالب جیره خشک و به ارزش ۳۵ میلیارد ریال در بین نیازمندان سطح استان کردستان توزیع شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان کردستان تهیه و توزیع هشت هزار مورد افطاری ساده به ارزش ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال را از دیگر برنامه‌های اجرا شده امسال در نیمه نخست ماه مبارک رمضان عنوان کرد.

وی افزود: تعداد افراد نیازمندی که در نیمه نخست ماه مبارک رمضان اطعام شده اند بیش‌از ۲۳ هزار نفر است.

مدیر کل کمیته امداد کردستان عنوان کرد: همچنین از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون برای ۲۵۰ کودک یتیم حامی یابی شده است.

طوسی در ادامه جمع آوری زکات فطریه و طرح آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد را از دیگر برنامه‌های ویژه این نهاد به مناسبت ماه مبارک رمضان نام برد.

وی با تقدیر و تشکر از همراهی تمامی خیرانی که در برنامه‌های کمک به نیازمندان با این نهاد همکاری دارند، اظهار داشت: خیرانی که تمایل به مشارکت در این کار خیرخواهانه را دارند می‌توانند با مراجعه به کلیه مراکز نیکوکاری و دفاتر این نهاد در سراسر استان کمک‌های خود را به نیازمندان اهدا کنند.

مدیر کل کمیته امداد استان کردستان افزود: همچنین کد دستوری #۰۸۷*۸۸۷۷* و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۶۷۷۴۳ برای اهدای کمک به نیازمندان در این ماه مبارک در نظر گرفته شده است.