نظرات مشترکی بین تهران و مسکو درخصوص کریدور شمال-جنوب وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس صبح امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین) با ایگور لویتین دستیار و فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو کرد.

پور ابراهیمی در ابتدای این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های بالای مناسبات تهران- مسکو در ابعاد سیاسی، فرهنگی و تاریخی گفت: کمیسیون اقتصادی در راستای توسعه همکاری‌های دو طرف، ظرفیت‌های خوبی را ایجاد کرده و در کنار دولت قرار دارد.

وی افزود: من به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی طی سفرهای مختلف به روسیه با مقامات رسمی پارلمانی دیدارهای خوبی داشتم و ظرفیت‌ها و همکاری دوجانبه در حوزه پارلمانی و اقتصادی استقبال و با توجه به تحریم‌های وضع شده علیه دو کشور این آمادگی را داریم که امکانات دو کشور را برای رفع موانع به کار گیریم.

پور ابراهیمی تصریح کرد: امیدواریم در این سفر دستاوردهای خوبی به ویژه در موضوع رفع موانع عملیاتی کریدور شمال- جنوب داشته باشیم و با برنامه ریزی مسئولان مرتبط بتوانیم در حوزه ملی و منطقه‌ای، ظرفیت‌های تهران- مسکو را برای توسعه کشور و البته استان کرمان به کار گیریم.

وی با اشاره به اهمیت پروژه کریدور شمال – جنوب و خط راه آهن انتقال رشت- چابهار گفت: نظرات مشترکی بین تهران و مسکو در خصوص این پروژه وجود دارد و نظر ما در جمهوری اسلامی ایران به کارگیری توان بخش خصوصی و ظرفیت‌های این بخش در توسعه این خطوط است و تجربه نشان داده تنها راه توسعه پروژه، نقش آفرینی بخش خصوصی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تاکید کرد: جذب سرمایه گذاری خارجی نیز یکی از راه‌های پیشبرد این پروژه است و هرگونه پیشنهاد از سوی طرف روسی در این خصوص به طور ویژه در مجلس پیگیری خواهد شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در مجلس و دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سیاستگذار باید در کنار بخش خصوصی باشیم و کمیسیون اقتصادی حمایت خود را از توسعه این پروژه مهم اعلام می‌کند و پیشنهاد می‌دهیم این پروژه را به عنوان یک مجموعه واحد در بخش‌های ریلی، آبی، بندر خشک، اقتصادی، سیاسی و سایر ارکان دیده و پیش ببریم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به قوانین موجود در سطح کشور گفت: قوانین کشور ما شرایط مطلوبی را برای سرمایه گذاری ایجاد کرده اما شاید در مسائل اجرایی با موانعی روبرو است.

ایگور لویتین: ایران می‌تواند نه تنها به عنوان کریدور شمال- جنوب بلکه به عنوان کریدور غرب به شرق نیز نقش آفرینی کند

در ادامه ایگور لویتین دستیار و فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه گفت: ما نگاه ویژه ای به کشور جمهوری اسلامی ایران داریم و به عنوان یک هاب لجستیکی به آن نگاه می‌کنیم، چرا که اعتقاد داریم ایران می‌تواند نه تنها به عنوان کریدور شمال- جنوب بلکه به عنوان کریدور غرب به شرق نیز نقش آفرینی کند.

وی ادامه داد: وقتی به نقشه‌های کهن و هزاران ساله نگاه می‌کنیم، ایران نقش لجستیکی و مهمی را ایفا می کرده است و می‌توان با مطالعه این نقشه‌ها گفت ایران مرکز حمل و نقل بخش مهمی از دنیا بوده است.

دستیار و فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه افزود: ظرفیت جمهوری اسلامی ایران در بنادر جنوبی و خلیج فارس اجازه می‌دهد این کار صورت گیرد و همه می‌خواهند یک هاب در این منطقه ایجاد شود و این ایده از طریق ایران دنبال شود.

ایگور لویتین با اشاره به دیدار با معاون اول رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی گفت: ما تفاهم نامه‌هایی با وزیر راه و شهرسازی برای توسعه این مسیر به امضا رساندیم.

گفتنی است، در این جلسه استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت خوب استان به عنوان پهناورترین استان کشور برای احداث بندر خشک و استفاده از ظرفیت ریلی در مسیر کریدور رشت- چابهار اعلام آمادگی کرد.