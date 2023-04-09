  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۶:۰۹

کشتی فرنگی قهرمانی آسیا – قزاقستان

دومین مدال برای تیم ملی ایران/مصدومیت طلا را از کاویانی‌نژاد گرفت

دومین مدال برای تیم ملی ایران/مصدومیت طلا را از کاویانی‌نژاد گرفت

ملی پوش ایران که به فینال مسابقات قهرمانی آسیا راه پیدا کرده بود، به دلیل مصدومیت در این مبارزه حاضر نشد و به مدال نقره رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه ملی پوشان فرنگی ایران در پنح نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا توانستند به دیدار فینال راه پیدا کنند، دیدارهای نهایی از بعدازظهر امروز یکشنبه در آستانه قزاقزستان برگزار شد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم امین کاویانی نژاد در دور نخست با نتیجه ۳ بر ۱ ساجان از هند را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۱ بر ۱ ریو لیو از چین را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۱ از سد دمیو ژاداریف از قزاقستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت.

کاویانی نژاد به دلیل مصدومیت از ناحیه زانو در دیدار پایانی حاضر نشد و به مدال نقره رسید.

کد مطلب 5750720

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها