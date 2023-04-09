به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه ملی پوشان فرنگی ایران در پنح نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا توانستند به دیدار فینال راه پیدا کنند، دیدارهای نهایی از بعدازظهر امروز یکشنبه در آستانه قزاقزستان برگزار شد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم امین کاویانی نژاد در دور نخست با نتیجه ۳ بر ۱ ساجان از هند را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۱ بر ۱ ریو لیو از چین را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۱ از سد دمیو ژاداریف از قزاقستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت.

کاویانی نژاد به دلیل مصدومیت از ناحیه زانو در دیدار پایانی حاضر نشد و به مدال نقره رسید.