همایش بزرگداشت روز اهرم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار تنگستان ظهر یکشنبه در همایش بزرگداشت روز اهرم اظهار کرد: افتخار این را دارم که در دومین سال دولت مردمی آیت‌الله رئیسی و همزمان با بزرگداشت روز اهرم و زایر خضرخان اهرمی در خدمت مردم شریف اهرم و شهرستان تنگستان هستم.

احمد لطفی با بیان اینکه مکتب مقاومت تنگستانی‌ها در راستای مکتب حسین است، اضافه نمود: ویژگی بارز مردم تنگستان، ایثار، از خودگذشتگی، مقاومت و استکبارستیزی‌ست و این منطقه، سرزمین علما و مبارزان بزرگ بوده است.

وی خاطرنشان کرد: تنگستانی‌ها جمله معروف «ما می‌توانیم» شهید سلیمانی را در مقابل استکبار انگلستان کاملاً به منصه ظهور رسانده و با مقاومت خود، یک کار بزرگ در تاریخ رقم زدند.

لطفی با اشاره به اینکه در ایام‌الله دهه فجر با ۱۳۷ پروژه عمرانی و اقتصادی، بیشترین پروژه را در سطح استان داشتیم، تصریح کرد: در شهر اهرم به عنوان مرکز شهرستان، علاوه بر اقدامات عمرانی در حوزه مدیریت شهری، زیرساخت‌های اساسی دیگری به عنوان نیاز عمومی مردم در طول یک سال گذشته دنبال کردیم.

فرماندار تنگستان ادامه داد: مقوله مسکن به عنوان مهمترین اقدام دولت در تنگستان بوده که با اهدای زمین رایگان در شهر و تسهیلات برای ساخت مسکن، همراه بوده است.

وی در خصوص مکان‌ها و ابنیه‌های تاریخی عنوان داشت: برای قلعه کلات که از مهمترین بناهای تاریخی و گردشگری مقاومت در استان بوشهر محسوب می‌شود، در سال گذشته و هم امسال برای مرمت و بازسازی آن، اعتباراتی در نظر گرفته‌ایم.