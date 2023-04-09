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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۲۱:۴۹

مدیرکل کمیته امداد گلستان خبرداد؛

برپایی پایگاه‌های حامی یابی طی شب های قدر در گلستان

برپایی پایگاه‌های حامی یابی طی شب های قدر در گلستان

گرگان- مدیر کل کمیته امداد استان گلستان از برپابی پایگاه‌های حامی یابی ایتام و محسنین این نهاد در شب‌های قدر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی بابایی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: پایگاه حامی‌یابی همزمان با شب قدر برای جذب حامی برای ایتام در استان برپا می‌شود.

مدیر کل کمیته امداد استان گلستان افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) به ۱۱ هزار و ۵۰۰ یتیم و محسنین خدمات می‌دهد و حامیان معنوی می‌توانند با کمترین مبلغ ماهانه از این فرزندان حمایت کنند.

وی گفت: در طرح اکرام ایتام و محسنین، حامیان نیکوکار حمایت مادی و معنوی فرزندان ایتام و محسنین را برعهده دارند تا بتوانند بستر زندگی شایسته ای را برای این عزیزان فراهم کنند.

کد مطلب 5750929

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