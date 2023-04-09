بهارستان میزبان پیکرهای مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، پاسدار عزیز حسین‌زاده شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پیکر دو شهید گمنام به مدت ۵ شب، از شب نوزدهم ماه مبارک و همزمان با اولین شب قدر تا بیست و چهارم، مهمان مردم شهرستان بهارستان می‌شوند.

نماینده سپاه ناحیه حضرت ابوالفضل (ع) بهارستان در معراج الشهدا و خادمین الشهدا، ضمن اشاره به میزبانی از ۲ پیکر شهید گمنام گفت: با توجه به اینکه همه مساجد، هیأت و حسینیه‌ها درخواست حضور این شهدا را دارند، این آمادگی را داریم که این عزیزان را به قسمت‌های مختلف شهرستان مهمان کنیم تا عموم مردم بتوانند از معنویت وجودشان بهره کافی را داشته باشند.

حسین زاده با اشاره به فضای معنوی حاکم در لیالی قدر افزود: شب‌های قدر، شب‌های راز و نیاز و مناجات است و حضور شهدای گمنام تأثیر معنوی مضاعفی بر فضای شهر خواهد داشت.‌

وی در ادامه عنوان داشت: سابقه این کار را در سال‌های قبل نیز بوده و این برنامه توسط خادمین الشهدا سپاه بهارستان (حوزه مقاومت بسیج حضرت ثارالله شهر گلستان) صورت خواهد پذیرفت.