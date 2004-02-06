شرودر از رياست حزب سوسيال دمكرات استعفا داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ، " گرهارد شرودر " صدر اعظم آلمان امروز استعفاي خود را از رياست حزب سوسيال دمكرات ( اس پ د ) اين كشور اعلام كرد .

شرودربااعلام اين خبردربرلين افزود : از اين پس بايد " فرانتس مونتفرينگ " معاون اين حزب عهده دار پست رياست شود . بر اساس گزارشهاي رسيده " اولاف شولتز" دبيركل اين حزب نيز بدنبال استعفاي شرودر ازكناره گيري خود ازدبيركلي سوسيال دمكراتها خبر داد.

گفتني است شرودر دليل اين اقدام خود را رسيدگي بيشتر به روند اصلاحات در اين كشور اعلام كرده است.