  1. بین الملل
  2. سایر
۱۷ بهمن ۱۳۸۲، ۱۶:۵۶

شرودر از رياست حزب سوسيال دمكرات استعفا داد

شرودر از رياست حزب سوسيال دمكرات استعفا داد

صدر اعظم آلمان امروز از رياست حزب سوسيال دمكرات اين كشور استعفا داد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ، "  گرهارد شرودر " صدر اعظم آلمان امروز استعفاي خود را از رياست حزب سوسيال دمكرات ( اس پ د ) اين كشور اعلام كرد .
شرودربااعلام اين خبردربرلين افزود : از اين پس بايد " فرانتس مونتفرينگ " معاون اين حزب عهده دار پست رياست شود . بر اساس گزارشهاي رسيده " اولاف شولتز" دبيركل اين حزب نيز بدنبال استعفاي شرودر ازكناره گيري خود ازدبيركلي سوسيال دمكراتها خبر داد. 
گفتني است شرودر دليل اين اقدام خود را رسيدگي بيشتر به روند اصلاحات در اين كشور اعلام كرده است.

کد مطلب 57519

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها