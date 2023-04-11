به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مسعود ستایشی، سخنگوی دستگاه قضا با حضور اصحاب رسانه آغاز شد.

ستایشی در این نشست با گرامی‌داشت سال نو و تقارن آن با ماه مبارک رمضان، به فضیلت‌های لیالی قدر اشاره کرد و در عین حال ضمن تسلیت شهادت حضرت امیرالمومنین علی (ع) گفت: قوه قضائیه اعلام می‌دارد که تمام اهتمام و تلاش خود را در راستای کمک مؤثر به مسئولان اجرایی در راستای تحقق کامل شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید در جهت رفع دغدغه‌های عمومی مردم به کار گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: مبارزه قاطع، بی‌امان و بدون وقفه با گلوگاه‌های فسادزاد علاوه بر مبارزه با مصادیق روز فساد در کشور دنبال خواهد شد و تلاش خواهد شد طرق ایجاد و گسترش فساد اقتصادی را بدون ملاحظه و قاطعیت در تمامی سطوح مجدانه پیگیری و مسدود کنیم.

وی اظهار کرد: این روزها عالم اسلام و تشیع داغدار سال‌روز شهادت اسوه تقوا، جهاد، عدالت و ظلم ستیزی و مظهر شرافت، انسانیت و فروتنی حضرت امیرالمومنین علی (ع) است.

ستایشی عنوان کرد: در آستانه روز جهانی قدس قرار داریم و این در حالی است که شومی و بدنامی رژیم جنایتکار، جعلی و منحوس صهیونیستی امروز بیش از پیش آشکار شده است؛ لزوم همکاری ملت‌های آزاده با مبارزه با دسیسه‌های این غده پوشالی استکبار نیز بیش از پیش مبرهن شده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: انشالله قدس شریف از چنگال ناپاک صهیونیست‌ها رها شده و طعم شیرین دنیای بدون صهیونیست و فلسطین بدون غصب و غارت‌های اسرائیل معنا پیدا خواهد کرد.

وی اظهار کرد: تناقضات درونی رژیم جعلی و قدرت مقاومت ملی فلسطینیان در دفاع از سرزمین اجدادی و پاره تن جهان اسلام موازنه را به نفع دنیای اسلام و ملت فلسطین تغییر داده است.

ستایشی عنوان کرد: عجز صهیونیست‌های غاصب و تا به دندان مسلح در برابر دست‌های خالی اما اراده‌های پولادین فلسطینیان آشکارتر شده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: روز جهانی قدس امسال ملت‌های آزاده و ملت آزاده ایران نشان خواهند داد که خون‌های به ناحق ریخته شده زنان و مردان و کودکان موجب آب‌یاری درخت سر به فلک کشیده و تناور مقاومت شده و این عزم راسخ خانه پوشالی صهیونیست را از جا برخواهد کند و وعده الهی با نابودی دولت صهیونیستی محقق خواهد شد.

ترک فعل برخی از دستگاه‌ها در خصوص تسهیل مجوزات کسب و کار

ستایشی در پاسخ به سوالی پیرامون اقدامات قوه قضائیه در خصوص ترک فعل برخی از دستگاه‌ها در خصوص تسهیل مجوزات کسب و کار گفت: سازمان بازرسی کل کشور در ایفای رسالت ذاتی و ماموریت‌هایی که به موجب قانون اساسی دارد، اقدامات و پیگیری‌های بسیاری را به عمل آورده و این اقدامات و پیگیری‌ها موجب شده که در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد مجوزات کسب و کار از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی صدور در درگاه ملی ثبت شود.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: بخش قابل توجهی از درگاه‌های تخصصی مرتبط با صدور مجوز به درگاه ملی اتصال پیدا کرده‌اند.

وی ادامه داد: در زمینه برخورد قانونی و ضابطه مند با مسئولان مراجع صدور مجوز پرونده بازرسی فوق العاده در خصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده که پس از اخذ دفاعیات مقام مسئول دستگاه‌های متولی گزارش اختصاصی مربوطه در سه نوع تدوین و برای طی روال منعکس شده است.

ستایشی اظهار کرد: گزارش اختصاصی که ناظر بر تعقیب کیفری بوده، ۳۱ نفر بوده است که مقامات و مسئولان دستگاه‌های اجرایی بوده و اتهام آنها عدم صدور مجوز غیر الکترونیکی و یا عدم اتصال سامانه‌های تخصصی مرتبط با مجوزات به درگاه ملی مجوزهای کشور در مهلت مقرر است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در ارتباط با تعقیب اداری و انضباطی نیز ۳۵ نفر بوده است و گزارش اختصاصی نیز ۳۱ نفر بوده است.

وی ادامه داد: به رغم وجود قانون و اعمال نظارت‌های مختلف دستگاه‌هایی وجود دارند که زیر بار صدور مجوزات الکترونیکی نمی‌روند و ریاست محترم جمهور نیز تاکید کردند دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را داشته باشند که کوتاهی‌هایی در این زمینه هست که با همکاری دولت دنبال اجرای کامل موازین قانونی هستیم.

ستایشی تصریح کرد: قوه قضائیه تمام اهتمام و تلاش خود را داشته در موعد مقرر به درگاه‌ها اتصال پیدا کرده است.

آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: نسبت به موضوع هواپیمایی اوکراینی اطلاع‌رسانی جامعی صورت گرفته است. در جلسات قبلی نیز به نکاتی اشاره شد و ریاست محترم سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز تبیین کردند.

وی بیان کرد: بر اساس زمان‌بندی مقرر شده رأی دادگاه هواپیمای اوکراین در موعد مقرر و در ایام نوروز صادر شد و الان در مرحله ابلاغ دادنامه است و انشالله تا پایان فروردین فرایند ابلاغ صورت خواهد گرفت و پس از آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

ستایشی با اشاره به صدور ادعاهای پوشالی حقوق بشری برخی از کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: گزارشگر ویژه در گزارشات خود به ترور بزرگ‌ترین قهرمان مبارزه با تروریسم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و حمله تروریستی گروهک تروریستی الاحوازیه در ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۷ در استان خوزستان که منجر به شهادت ۲۴ تن و مجروح شدن ۶۸ تن دیگر اشاره نکرد.

سخنگوی قوه قضائیه اذعان کرد: گزارشگر ویژه در حالی که تمام قد از مجرمان و جنایتکاران دفاع می‌کند که از حادثه تروریستی در حرم مطهر شاهچراغ (ع) که ۱۵ شهید و بیش از ۴۰ مجروح بر جای گذاشت به سادگی می‌گذرد.

وی تصریح کرد: از سرنوشت بیش از چهار هزار نفر از زندانیان ایرانی در کشورهای مختلف که برخی به اتهام واهی دور زدن تحریم‌ها به‌صورت غیرقانونی زندانی شده اند، در گزارش گزارشگر ویژه خبری نیست.

ستایشی گفت: گزارشگر ویژه که متکی بر منابعی نظیر تروریست‌ها و به‌ویژه منافقین و مخالفان ملت ایران در خارج از کشور است، کاملاً مغایر ماده شش ضمیمه قطعنامه شورای عالی حقوق بشر است.

ستایشی گفت: کشورهای نقض‌کننده حقوق بشر در غرب از جمله انگلیس برای ادامه رویکرد خصمانه علیه ملت ایران در صدد اعمال فشارهای سیاسی با ابزار حقوق بشر علیه مردم ایران هستند.

ماجرای هدف قرار گرفتن عامل دستگیری محسن شکاری از سوی عبدالرضا داوری

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه و در پاسخ به سوالی در خصوص انتشار مطلبی پیرامون هدف قرار گرفتن عامل دستگیری محسن شکاری از سوی عبدالرضا داوری گفت: اگر به جناب داوری دسترسی داشتم سوال می‌کردم که منبع گزارش ایشان چیست. بر اساس داده‌های موجود، گزارش و پرونده‌ای مبتنی بر این موضوع واصل نشده است؛ لذا به نظر می‌رسد این موضوع صحت نداشته باشد. اگر ایشان سندی برای اثبات ادعای خود دارند، ارائه دهند.

وضعیت پرونده شهید عجمیان

وی در ادامه و در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده شهید عجمیان گفت: نسبت به این موضوع پاسخ لازم داده شده است. پرونده مورد بحث در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان کرج رسیدگی شد و در رابطه با این موضوع کیفرخواست در خصوص ۱۶ نفر صادر شد و دادگاه بدوی حکم اعدام برای پنج نفر از متهمان و حبس برای سایرین صادر کرد.

ستایشی گفت: شعبه‌ای از شعب دیوان عالی کشور حکم صادره را در خصوص دو نفر از متهمان محکوم به اعدام را ابرام کرد و نسبت به سایرین این حکم را نقض کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر اساس مقررات آئین دادرسی پرونده جهت رسیدگی اعاده و در اسفندماه جلسه رسیدگی برگزار شده است و تاکنون منتهی به صدور رأی نشده است.

وی بیان کرد: رسیدگی‌ها در دادسرا و دادرسی در محاکم صالحه با مداقه و صرف وقت متناسب توسط قضات باتجربه، مطلع و مجرب صورت می‌پذیرد و تمامی اقدامات در سیر رسیدگی مر مقررات قانونی و موازین شرعی است.

انتقاد رئیس قوه قضائیه پیرامون نحوه صدور قرار وثیقه

ستایشی در ادامه و در خصوص انتقاد رئیس قوه قضائیه پیرامون نحوه صدور قرار وثیقه که بعضاً منجر به بازداشت شخص می‌شود، گفت: اقدامات قاضی رسیدگی‌کننده باید منطبق با قوانین و مقررات و ماهیت پرونده باشد.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: حقیقت قضیه این است که نگاه دستگاه قضا به افزایش جمعیت کیفری نیست و اگر ضرورت و قانون ایجاب نکند همکاران در صدد صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت نیستند.

وی تصریح کرد: در قرار وثیقه نیز هر گاه مطلع عجز از تودیع وثیقه داشته باشد بر اساس مقررات قانونی باید بازداشت شود. در قرارهای کفالت چنانچه فرد نتواند کفیل معرفی کند چاره‌ای ندارد.

ستایشی با بیان اینکه تمام تلاش ما در حدود قانون این است که قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت نشود، گفت: ریاست معزز قوه قضائیه خیلی دغدغه دارند که کسی بی‌مورد و یا حتی‌الامکان بازداشت نشود و تمام تلاش این است که کسی که می‌تواند آزاد بماند، بازداشت نشود.

سخنگوی قوه قضائیه اذعان کرد: دادستان کل کشور در اجرای فرامین ریاست معزز قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای گوشزد کردند که از صدور قرارهای منتهی به بازداشت و حتی قرارهای بازداشت موقت جز در موارد قانونی پرهیز شود.

وی در ادامه و در پاسخ به سوالی پیرامون افزایش قیمت سکه و ضرورت بازنگری در آرا صادره در حوزه مهریه گفت: در حوزه تعدیل مهریه‌ها دغدغه این است که کار به‌نحوی صورت گیرد که منتهی به بازداشت افراد در اجرای قانون محکومیت‌های مالی نشود.

ستایشی خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات اجرای ثبت برای بحث مهریه تکالیفی دارند. ادارات به تکالیف خود در این حوزه عمل می‌کنند؛ البته برخی از این موارد میز به محاکم می‌آید و مطالبه مهریه صورت می‌گیرد.

رسیدگی فوق العاده به پرونده‌های تعدیل مهریه

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دوستان ما در تلاش هستند که برای پرونده‌های تعدیل مهریه این پرونده‌ها به‌صورت فوق‌العاده رسیدگی شوند و تلاش شده در اوقات فوق‌العاده این پرونده‌ها را مورد رسیدگی قرار دهند.

وی اظهار کرد: دوستان در تمام دادگستری‌های کشور و دادگستری کل استان تهران تلاش کردند رابطه خود را با حوزه زندان و زندانیان و مددجویان در تمامی پرون ده‌ها و پرونده‌های مورد بحث مستمرا داشته باشند تا زندانیان مبادرت به تنظیم دادخواست تعدیل مهریه کنند.

ستایشی گفت: در زندان تهران بزرگ بر دیوارها نحوه تنظیم دادخواست تعدیل مهریه نصب شده و دفتر خدمات الکترونیک قضائی مستقر نیز داریم.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه گفت: با همکاران صحبت شده تا همکاران بخشی از مهریه با موضوع سکه را جدا کنند و با توافق و هماهنگی زوجین ما به ازای آن را به‌صورت ریالی در نظر بگیرند و موجبات پرداخت آن را به‌صورت تقسیط و ماهانه فراهم کنند.

وی اذعان کرد: نهایت تلاش ما این است که این موضوع را بتوانیم با توجه به افزایش قیمت سکه به‌گونه‌ای اقدام کنیم که موجبات بازداشت زوج نشود ضمن اینکه با رعایت کامل شرایط زوجه باشد.

ستایشی در خصوص بازداشت مجدد سپیده قلیان گفت: در خصوص عفو قبلاً به‌نحو اکمل صحبت شد و افراد می‌دانستند که اگر در قبال این عنایت، اقدام هوشمندانه و کریمانه بی‌توجهی کنند، چه شرایطی خواهند داشت.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در قبال کسانی که مشمول عفو شدند اگر مرتکب جرم جدیدی شوند، قطعاً با ارتکاب این جرایم از الطاف عفو معیاری خارج خواهند شد و قوه قضائیه لازم است مطابق موازین قانونی به جرایم جدید این افراد رسیدگی کند.

وی افزود: در خصوص پرونده مورد بحث به لحاظ جرم جدیدی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت رسیدگی قرار گرفت و ۲۸ اسفندماه سال گذشته با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب تهران ارسال شد.

ستایشی گفت: این فرد به ارتکاب جرم اصرار داشت و با تکرار و اصرار عملکرد خلاف قانون و ادب، الزامات عفو را مورد توجه قرار نداد. قوه قضائیه ملزم به پاسداشت قانون و احترام به قانون است. این فرد مرتکب به اهانت شده است.

برنامه قوه قضائیه برای جلوگیری از افزایش تورم

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه و در خصوص برنامه قوه قضائیه برای جلوگیری از افزایش تورم اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور در اجرای قانون اساسی تکالیف نظارتی دارد و این موضوع و مهم را به عنوان برنامه در دستور کار قرار داده و قوانین متعددی در حوزه رشد تولید داریم.

وی عنوان کرد: در حوزه پولی نیز نظارت داریم و این موضوع در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور است و با توجه به مطالبات بانک‌ها، اثر آن کاهش نقدینگی است و در این موضوع مؤثر در مقام است. اضافه برداشت از بانک مرکزی که مؤسسات اعتباری و مالی و بانک‌ها این موضوع را از گذشته داشتند که در حال پیگیری و نظارت است‌.

ستایشی گفت: عاملی که منجر به ایجاد تورم در اقتصاد شده و ملت عزیز را مورد فشار و در تنگنا قرار داده است، باید با کاری دقیق، سنجیده، علمی و فنی و کمک همه‌جانبه همه دستگاه‌ها مرتفع شود و نگاه ما این این است که موجبات تحقق و تجلی شعار سال به احسن وجه نمود پیدا کند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: معاونت منابع انسانی اعلام کرده است که فراخوان ثبت نام آزمون تصدی منصب قضا از ۲۹ فروردین سال جاری تا هفتم اردیبهشت‌ماه سال جاری صورت خواهد گرفت.

رویکرد قوه قضائیه در حوزه بی‌حجابی و بدحجابی

ستایشی در خصوص رویکرد قوه قضائیه در حوزه بی‌حجابی و بدحجابی گفت: رویکرد قوه قضائیه تمسک به موازین قانونی است و بهترین راه تجلی عدالت، اجرای دقیق قانون است و با توجه به فرمایشات متعدد از ناحیه مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضائیه، قطعاً با برنامه دقیق و منطبق با موازین قانونی کار را در این زمینه پیگیری خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر برخورد با باندها و شبکه‌های ایجاد و گسترش فساد در جامعه گفت: برخورد شدید و قاطعی با هنجارشکنی‌ها صورت خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: برخی افراد به هر دلیلی نسبت به قانون بی‌توجه هستند، بدانند اگر مرتکب جرم شوند قطعاً برخورد قانونی صورت خواهد گرفت؛ البته مردم ما قدرشناس، مسلمان و متوجه نسبت به موازین هستند. انشالله کسانی که کشف حجاب می‌کنند با تذکرات ارائه شده دست از این اعمال بردارند.

آخرین وضعیت پرونده حمله تروریستی شاهچراغ (ع)

ستایشی در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت پرونده حمله تروریستی شاهچراغ (ع) گفت: دادنامه این پرونده ۲۴ اسفندماه سال گذشته از ناحیه دادگاه انقلاب شیراز صادر شد و متهمان پرونده تحت عنوان رشیدی و هاشمی که اتهام آن‌ها دایر بر افساد فی الارض است که حکم به اعدام آنها صادر شده است. متهمان رحمانی و امانی به ۲۵ سال حبس تعزیری و ۱۵ سال حبس تعزیری و اخراج از کشور محکوم شدند و متهم کابلی به تحمل پنج سال حبس و اخراج از خاک جمهوری اسلامی محکوم شده است که دادنامه در مرحله ابلاغ است و اگر محکومان مبادرت به فرجامخواهی کردند به مرجع مربوطه ارجاع خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص نظارت دستگاه قضا بر فرایند مولدسازی گفت: اگر جرمی واقع شود قوه قضائیه تکلیف رسیدگی نسبت به جرم را دارد و بدون اغماض رسیدگی خواهد کرد و نمایندگان قوه قضائیه در هیأت‌های مورد بحث استقرار دارند و نظر خود را ابراز خواهند کرد.

وی گفت: کارشناسی در این زمینه از جمله دغدغه‌های ریاست قوه قضائیه است و تاکید شده تا دقت شود که کارشناسی به صورت شفاف، روشن و ضابطه مند صورت گیرد.

آخرین وضعیت بدحالی دانش‌آموزان در برخی از مدارس

ستایشی در خصوص آخرین وضعیت بدحالی دانش‌آموزان در برخی از مدارس گفت: در ارتباط با موضوع بدحالی برخی از دانش‌آموزان در مدارس دخترانه و فرایند اطلاع‌رسانی برای جلوگیری از نظرات گوناگون، مقرر شد وزارت کشور اطلاع‌رسانی را به‌نحو متقن، مؤثر و خوب انجام دهد.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: اقدامات مؤثری در این زمینه رخ داده که در اطلاعیه‌های متعدد صادره از ناحیه مراجع ذی‌ربط نمود پیدا کرده است.

وی گفت: تعدادی پرونده که موضوع آن‌ها بدحالی دانش‌آموزان بوده در استان‌های مختلف کشور تشکیل شده که پس از بررسی دقیق و همه‌جانبه و لازم در صورت احراز مجرمیت با شدیدترین و سخت‌گیرانه ترین مجازات اشخاص مرتکب مواجه خواهند شد.

ستایشی اظهار کرد: در نمونه‌ای در لارستان استان فارس که مربوط به نیمه اسفندماه سال گذشته بود و ۵۳ نفر از دانش‌آموزان به لحاظ بدحالی به بیمارستان رفتند، در این زمینه بررسی‌ها و تحقیقات مجدانه‌ای صورت گرفت و پنج نفر از متهمان دستگیر شدند و پرونده آنها در حال تحقیق است.

سخنگوی قوه قضائیه اذعان کرد: در مورد دیگری چند نفر دیگر دستگیر شدند و بدون اغماض پس از احراز مجرمیت برخورد خواهد شد.

وی تاکید کرد: نسبت به اشخاصی که با روان و آرامش و سلامت مردم بازی می‌کنند، گذشت نخواهیم کرد.

ستایشی در پاسخ به سوالی پیرامون از دایره عفو خارج شدن برخی اشخاص پس از ارتکاب مجدد به جرم گفت: عفو در اجرای مقررات قانون اساسی صورت پذیرفته و اگر کسی که مشمول عفو شده است، مرتکب جرم جدیدی شود، در مورد مسائل گذشته پرونده وی مفتوح نخواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: برای کسانی که پرونده تشکیل شده، مطمئناً مرتکب جرم جدیدی شدند و نسبت به پرونده‌های قبلی نخواهد بود.

جزئیات پرونده حادثه تروریستی ایذه

وی در خصوص پرونده حادثه تروریستی ایذه نیز گفت: حکم بدوی عاملان جنایت تروریستی ایذه صادر سده و عباس کورکوری و سایر عوامل دخیل در این جنایت هولناک به اعدام و حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند.

ستایشی اظهار کرد: بر اساس گزارش ریاست دادگستری کل استان خوزستان عباس کورکوری از عوامل اصلی اغتشاشات به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح، ارعاب و ایجاد خسارت به تمامیت جسمانی منتج به جان باختن هفت نفر از جمله مرحوم کیان پیرفلک پس از طی تشریفات دادرسی و با رعایت موازین شرعی و قانونی حکم به محکومیت متهم صادر شد.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: ادله صدور حکم، اوراق پرونده حسب تصاویر موجود از دوربین‌های مداربسته بوده و همچنین ارتکاب رفتار نوعاً کشنده و تیراندازی از طریق این متهم است.

وی گفت: کارشناسی‌های تخصصی صورت گرفته است و در پرونده به صورت کامل آمده و درج شده که دلالت بر ارتکاب جرم از سوی این فرد دارد.

ستایشی اظهار کرد: دادنامه تا این مرحله غیرقطعی است و سه فقره مجازات اعدام برای این فرد در نظر گرفته شده است. خواهش دارم که به نظرات دقیق و کارشناسانه و منطبق با موازین متمسک شویم و از حرف‌هایی که موجب تردید می‌شود باید خودداری شود.