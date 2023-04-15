رحمتی دو بازیکن آلومینیوم اراک را اخراج کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد بصیری مربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک در خصوص غیبت محمدرضا خلعتبری در تمرینات آلومینیوم اراک اظهار کرد: از روزی که آقای رحمتی سرمربی تیم شده، به همه عوامل تاکید کرده که نظم و انضباط در اولویت قرار دارد. این موضوع را از ابتدای همین فصل به‌صورت مشترک در دستور کار قرار دادیم ولی وقتی تمرینات در سال جدید شروع شد، متاسفانه خلعتبری در تمرینات تیم ما شرکت نکرد و این موضوع را به کادر فنی و سرپرستی تیم هم اطلاع نداد. طبیعتاً سرمربی تیم در اینگونه مواقع تعارف ندارد و به همین علت بعد از مشورت با سایر اعضای کادر فنی او را در اختیار باشگاه قرار داد.

مربی تیم آلومینیوم اراک در خصوص غیبت سجاد آقایی در بازی‌های این تیم تاکید کرد: امسال یکی از اهداف کادر فنی با توجه به هدف‌گذاری باشگاه استفاده از جوان‌ها در ترکیب تیم بود، طبیعتاً روی سجاد آقایی، مجتبی فخریان، محمدرضا شکیب‌خو و خیلی از بازیکنان دیگر به‌عنوان بازیکنان بازیکن جوان تیم حساب کردیم و دیدید که در همین دو بازی گذشته فخریان مقابل استقلال و نساجی برای ما بازی هم کرد، اما آقایی در ابتدای فصل مصدوم و مدتی از تمرینات دور شد. بعد از بهبودی او به تمرینات برگشت و اتفاقاً از او استفاده هم کردیم و برای ما در دور رفت مقابل نساجی گل هم زد، اما به یکباره در مهم‌ترین و حساس‌ترین مقطع فصل که اردوی خارجی نیم‌فصل بود، او مشکل خروجی پیدا کرد و در تمرینات پرفشار ۱۰ روزه ترکیه غایب بود.

بصیری افزود: طبیعتاً وقتی بازیکنی از چرخه تمرینات پرفشار دور باشد، بازیکنان آماده دیگر جای او را خواهند گرفت و حتی حرفه‌ای هم نیست که بازیکن بدون تمرین گروهی به ترکیب تیم راه پیدا کند. با این وجود نگاه کادر فنی به او مثبت بود، اما آقایی چند مورد انضباطی داشت که آخرین آن هم به قبل از سفر تیم به قائم‌شهر بر می‌گردد. او در حالی که تیم مشغول آماده‌سازی بود، حرکتی کرد که اگر کادر فنی و در راس آن مهدی رحمتی با آن برخورد نمی‌کرد، قطعاً خیلی‌ها خرده می‌گرفتند چرا با کسی که بی‌انضباطی کرده برخورد صورت نگرفت. در هر صورت آقایی فعلاً در اختیار کمیته انضباطی باشگاه است تا در مورد وی تصمیم‌گیری صورت بگیرد.

