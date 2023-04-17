بهزاد دهواری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با آغاز فصل بهار و افزایش تردد دام‌های اهلی در داخل و حاشیه مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست و برای جلوگیری از شروع بیماری‌های واگیردار نظیر «طاعون نشخوارکنندگان کوچک» و «تب برفکی» و غیره که از دام‌های اهلی به حیات وحش و بالعکس منتقل می‌شود، محیط زیست سراوان با همکاری سازمان دامپزشکی شهرستان سیب و سوران اقدام به واکسینه کردن دام‌های داخل و حاشیه منطقه حفاظت شده بی رک کرده است.

دهواری افزود: واکسیناسیون (مایه کوبی) دام‌ها در مناطق حفاظت شده برای جلوگیری از انتقال بیماری به حیوانات حیات وحش یکی از اولویت‌های محیط زیست و دامپزشکی شهرستان است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سراوان گفت: در طی این واکسیناسیون، حدود نه هزار رأس دام، نسبت به بیماریهایpprو تب برفکی واکسینه شدند، این تعداد دام در منطقه حفاظت شده بی رک در محدوده شهرستان سیب و سوران بوده است.

این مقام مسئول اظهار کرد: این بیماری‌ها تا این لحظه در بین جمعیت دام‌های اهلی و حیات وحش این شهرستان گزارش نشده است.

وی خاطر نشان کرد: بلندترین نقطه شهرستان مهرستان رشته کوه بی رک است که از مرکز مهرستان شروع شده و پس از گذراندن روستای بی رک به بخش ای رندگان وشهرستان خاش می‌رسد، منطقه حفاظت شده کوه بی رک در جنوب شرقی سیستان و بلوچستان، در نزدیکی شهرستان خاش و حاشیه رشته کوه بی رک واقع شده است.

وی گفت: این منطقه یکی از چهار منطقه حفاظت شده استان سیستان و بلوچستان به شمار می‌آید، که بیش از ۷۳ هزار هکتار وسعت دارد، برخورداری از گونه‌های گیاهی و جانوری متنوع این منطقه را به حیات وحش زیبا و مهیج کرده است.