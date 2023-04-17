مهدی طلعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حوزه آبی ناحیه تربت حیدریه که شهرستانهای مرکزی خراسان رضوی و بخشی از جنوب استان شامل مه ولات، زاوه و رشتخوار را هم در برمی گیرد حدود ۳۰۰ رشته قنات و چشمه وجود دارد که بیشتر از نصف آنها به کلی خشک شده است همچنین، کنون تقریباً آب سطحی و رودخانه در این خطه از خراسان جاری نیست.

مدیر آب منطقه‌ای تربت حیدریه با یادآوری تشدید خشکسالی در خراسان رضوی اضافه کرد: بارندگی سال آبی و فروردین ماه جاری نیز در بیشتر نقاط استان مطلوب نبوده است و با خشک شدن سرچشمه‌های رودخانه‌ها و قنوات چاره‌ای جز سازگاری با محیط کم آب نداریم.