  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۳۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۵:۴۹

کرملین: کشورهای بیشتری قصد مداخله در جنگ اوکراین را دارند

کرملین: کشورهای بیشتری قصد مداخله در جنگ اوکراین را دارند

سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه اعلام کرد کشورهای زیادی هستند که تمایل به ورود به درگیری اوکراین را دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه نسبت به عزم کره‎‌جنوبی برای ارسال تسلیحات نظامی به اوکراین هشدار داد.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز چهارشنبه در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور کره‌جنوبی اعلام کرد که احتمالاً کشورهای بیشتری تلاش خواهند کرد تا در جنگ اوکراین مداخله کنند.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در پاسخ به اظهارات «یون سوک یول» رئیس‌جمهور کره جنوبی در مورد کمک نظامی احتمالی به اوکراین، تاکید کرد که البته کشورهای بیشتری سعی می‌کنند، مستقیماً در این درگیری شرکت کنند.

در این راستا، «پارک بیونگ هوا» مدیر مؤسسه مطالعات استراتژیک اوراسیا در کره جنوبی گفت که کره‌جنوبی تصمیم به ارسال کمک نظامی به کی‌یف را دارد و به دنبال استدلال قانع‌کننده‌ای است تا از طریق آن به عنوان بهانه اخلاقی برای اغنا افکار عمومی در این کشور بهره گیرد.

«یون سوک یول» با این ادعا که غیرنظامیان در اوکراین هدف قرار می‌گیرند، گفت: «اگر حمله به غیرنظامیان در مقیاس وسیع انجام بگیرد، برای اولین بار در مواضع او نسبت به تسلیح اوکراین تغییراتی ایجاد خواهد شد.»

گفتنی است کره جنوبی یکی از کشورهایی است که ایالات متحده به بهانه مقابله با تهدیدات کره شمالی بیشترین پایگاه‌های نظامی در این کشور را دارا است و به کرات دیده شده است که مقامات این کشور دنباله‌رو سیاست‌های ایالات متحده در منطقه و جهان هستند.

کد مطلب 5759490

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • خسرو IR ۲۳:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      سیاست جهانی ، در پی ذات و سرشت و طبیعت متجاوزتون از اولش هم همین بود که اول شما رو آلوده به حمله اوکراین بکنه وبعد دنیا رو در مقابلتون قرار بده . در ضمن شما از مرز بی بازگشت رد شدید . ینی راه برگشت دیگه ندارید . نه توانایی مقتضیات صلح رو دارید و نه توان ادامه جنگ با جهان رو

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه