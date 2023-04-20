دستگیری سارق سابقه دار با ۷ فقره سرقت در لنگرود

سرهنگ حمیدرضا سرخوشپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تمام تلاش مجموعه انتظامی برای برقراری نظم و امنیت در جامعه است، اظهار کرد: امنیت محصول یک فرآیند جمعی است و به عنوان یک ضرورت همه مردم باید در این راستا به پلیس کمک کنند.
وی با اشاره به وقوع چند فقره سرقت منزل طی ماههای گذشته در سطح شهرستان لنگرود، افزود: کارآگاهان آگاهی با تلاشهای همه جانبه و پیگیری سرنخها، رد یک متهم سابقهدار را در این پروندهها شناسایی و او را در یکی از خیابانهای سطح حوزه استحفاظی دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود از اعتراف این فرد به ۷ فقره سرقت از منازل خبر داد و تصریح کرد: سارق ۲۳ ساله با تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.
سرهنگ سرخوش پور ضمن تقدیر و تشکر از همکاری خوب مردم با مجموعه انتظامی، ادامه داد: مردم به هشدارها و توصیههای پلیس توجه کرده و در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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