دستگیری سارق سابقه دار با ۷ فقره سرقت در لنگرود

سرهنگ حمیدرضا سرخوش‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تمام تلاش مجموعه انتظامی برای برقراری نظم و امنیت در جامعه است، اظهار کرد: امنیت محصول یک فرآیند جمعی است و به عنوان یک ضرورت همه مردم باید در این راستا به پلیس کمک کنند.

وی با اشاره به وقوع چند فقره سرقت منزل طی ماه‌های گذشته در سطح شهرستان لنگرود، افزود: کارآگاهان آگاهی با تلاش‌های همه جانبه و پیگیری سرنخ‌ها، رد یک متهم سابقه‌دار را در این پرونده‌ها شناسایی و او را در یکی از خیابان‌های سطح حوزه استحفاظی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود از اعتراف این فرد به ۷ فقره سرقت از منازل خبر داد و تصریح کرد: سارق ۲۳ ساله با تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.

سرهنگ سرخوش پور ضمن تقدیر و تشکر از همکاری خوب مردم با مجموعه انتظامی، ادامه داد: مردم به هشدارها و توصیه‌های پلیس توجه کرده و در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.